不滿他連任？立委鍾佳濱服務處遭破壞 警鎖定1醉男查緝
民進黨屏北立委鍾佳濱甫連任成功，今天上午位於屏東市忠孝路的服務處遭人闖入破壞，警方已鎖定酒醉男子查緝中。
今天上午鍾佳濱服務處遭毀損，屏東警方獲報至現場勘查並調閱周邊監視器，同時通知鑑識小組採證，由服務處人員清點現場，遭毀損物品有玻璃門、木椅、祝賀盆栽及當選海報等物。
屏東縣警察局屏東分局偵查隊長張程湧接受媒體聯訪指出，調閱監視器過程中員警發現涉案男子在今天上午有到派出所請員警幫忙叫計程車，當時已明顯酒醉，渾身酒氣、神智不清；目前已成立專案小組全力查緝，釐清發生原因。
屏警強調，持續加強服務處安全維護，避免有危害秩序情事再度發生，同時呼籲民眾應保持冷靜，也會以強勢執法維護轄區治安。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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