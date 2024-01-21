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厚重衣物穿梭山林體力易透支 在地2企業慨捐山林防火救助裝備

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

山林火警發生時，打火弟兄都會穿著重達20至30公斤左右的消防衣帽穿梭在林地中，體力容易因為重量關係耗盡，造成健康危害。而在台南，新化地區去年發生山林火警頻繁，有感於消防人員救災時裝備上的不足，2間在地企業分別慨捐40雙防火救護工作鞋與34套山林防火救助服，盼對消防弟兄們面對山林火警能完全發揮救災能力。

今上午台南市消防局第四救護大隊在新化消防分隊舉行捐贈儀式，表揚在地企業慷慨捐贈。其中捐贈者蔡聰男贈與新化分隊34套山林防火救助服，包含全套歐盟認證防火救助服及義大利製岩盔、護目鏡、手套；另名捐贈者胡紘齊則是捐贈40雙防火救護工作鞋，此鞋除一般消防鞋的防護性能之外，更能阻隔血液與病毒滲透，用於緊急救護使用。兩人皆在捐贈儀式上表示，相信未來新化消防弟兄有了這些全新裝備，面對山林火災時更能發揮戰鬥力，確保民眾身命財產安全。

第四大隊大隊長蔡國保則感謝，兩人善心義舉，定會好好利用這一流的裝備，守護民眾家園，不辜負捐贈者的期望。更向民眾們喊話每年早春是山林火警發生最頻繁的季節，其中不少火警是因為民眾在郊區亂丟煙蒂或燃燒廢棄物引起，特別呼籲民眾在野外、山林務必小心使用火源，以免釀成山林火警。

此次除了捐贈典禮外，新化消防分隊也舉行消防家庭日，讓消防員眷屬能夠走進消防員內部，了解消防運作。小朋友則是穿上特製服裝扮起「小小消防員」，不少家長看著家中小寶貝裝扮，忍不住喊「可愛」，紛紛拿起手機拍照。

2間在地企業慷慨捐贈新化消防分隊40雙防火救護工作鞋、34套山林防火救助服，加強消防員救災裝備。記者李文德／攝影
2間在地企業慷慨捐贈新化消防分隊40雙防火救護工作鞋、34套山林防火救助服，加強消防員救災裝備。記者李文德／攝影
捐贈者胡紘齊(左)贈新化分隊40雙防火救護工作鞋，盼打火弟兄能發揮救災戰鬥力。記者李文德／攝影
捐贈者胡紘齊(左)贈新化分隊40雙防火救護工作鞋，盼打火弟兄能發揮救災戰鬥力。記者李文德／攝影
捐贈者蔡聰男(左)贈新化分隊34套山林防火救助服，盼打火弟兄穿梭在山林救災能發揮戰鬥力。記者李文德／攝影
捐贈者蔡聰男(左)贈新化分隊34套山林防火救助服，盼打火弟兄穿梭在山林救災能發揮戰鬥力。記者李文德／攝影

消防員 台南 火災

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