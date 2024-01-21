遭同事誤會偷公款…新北男失聯嚇壞父 板橋警成功尋人

新北市板橋區26歲陳姓男子近期因被同事誤會偷公司公款，前天上午傳訊給同事訴苦後隨即關機，同事驚見立即告知陳男父親，陳父得知後昨天上午焦急地向板橋警方報案。警方過濾監視器及調閱手經定位，發現陳男手機最後發話位置在萬華，經地毯式搜查後昨天中午在武昌街路上尋獲陳男，立即告知陳父將他領回。

據了解，昨天上午9時許陳姓民眾焦急來到板橋分局後埔派出所報案，表示他26歲兒子近期被同事誤會竊取公司款項因而心情低落，前天上午傳負面訊息給同事訴苦後隨即將手機關機。後埔派出所警員李昱文、李秉富獲報後過濾數十隻監視器，發現陳男騎機車行經新北市深坑區深南路往南港方向，隨後便再無機車蹤跡。警員透過手機定位發現陳男最後發話位置在台北市萬華區萬大路，之後手機隨即關機。

警員李昱文、李秉富隨即至萬華逐一查訪，查到陳男曾入住西寧南路旅店，旅館人員表示陳男20日中午12時許已辦理退房離去，警方不氣餒持續調閱監視器並沿路搜尋，最後在北市萬華區西寧南路與武昌街二段路口發現正在路上徘徊的陳男，立即將陳男帶回警局，並通知陳男父親至派出所帶回並辦理撤尋。

板橋分局長陳宇桓呼籲，社會大眾應多多關心與陪伴身旁的人，鼓勵陷入負面情緒的親友尋求專業協助，一起愛護心理健康。

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