深夜突氣爆！彰化田中「路面炸開大洞」 瓦斯公司認做新管檢測釀禍

彰化縣田中鎮員集路一段昨天深夜發生路面氣爆，原來是欣彰瓦斯公司在做新管高壓測試而發生爆裂，路面都炸出大洞，讓附近居民很擔心，欣彰公司表示，欣彰公司會在進行管線修復後，會再進行測試後沒問題，全線再做供氣。

這起氣爆事件發生在20日深夜10點多，田中鎮員集路一段內側道路突發生氣爆，路面被炸出大洞、塵土飛揚，由於氣爆前7秒剛好有車輛經過，幸好車輛沒被炸到，相當驚險，但因氣爆點臨近加油站，警消人員不敢大意，立即進行交通管制。

彰化縣消防局獲報立即出動田中及二水分隊人員前往搶救，由於附近民眾表示瓦斯業者前幾日在附近施工，警消即通知欣彰瓦斯公司人員前往了解，初步調查該路段有新設管線，疑做高壓測試而發生氣爆，不過現場並無瓦斯味。

工程人員也先進行道路緊急搶修，南北雙向車道內線封閉管制到凌晨2點，先恢復通行，不過今天欣彰公司再度開挖該路段進行管線檢查。

南路里長許義東表示，希望欣彰瓦斯公司要好好檢查，否則大家會怕，昨天是幸好晚間人少，沒有傷及人車，否則後果不堪設想。

欣彰公司表示，欣彰在田中地區埋設民生管線，該管段埋設完成尚未通氣前，依照標準作業流程以空氣進行氣密及耐壓測試，以常用壓力的1.5倍做試壓，目標是2.5kg/cm2的壓力測試24小時不洩漏為標準，本次試壓作業利用夜間離峰時間辦理，施工人員操作空氣壓縮機做昇壓作業，因為操作疏忽導致壓力超過2.5kg/cm2，現場操作人員發現管線失壓後，隨即投入檢修及工程人力做巡檢及修復工作。

欣彰天然瓦斯公司工務部經理朱世平表示，正常管線常用壓力是1.5公斤，昨天做新管壓力測試目標是2.5公斤 ，但昨天因工程人員疏失，測試超過1.5倍，而造成管線脆弱之處裂開，不過壓力測試裡面是空氣，不是可燃氣體，欣彰公司會進行管線修復後，會再進行測試後沒問題，全線再做供氣。