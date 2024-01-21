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欣彰天然氣田中鎮埋新管灌空氣測壓 釀路爆凌晨修復

中央社／ 彰化縣21日電

欣彰天然氣公司在彰化縣田中鎮埋設民生管線，管段埋設完成尚未通氣前，以空氣進行氣密及耐壓測試，不料施工人員操作疏忽導致壓力超標，昨天晚間釀成員集路一段路面爆裂、今天凌晨整平路面恢復通行。

田中鎮員集路一段昨天深夜1處路面突然爆開，所幸當時無人車經過，未釀傷亡，彰化縣消防局獲報派遣田中、二水消防分隊趕往，現場量測未發現天然氣洩漏，經工務單位漏夜搶修，今天凌晨整平路面恢復雙向車道通行，警消初步判斷疑欣彰天然氣測試壓力釀禍。

欣彰天然氣公司今天回應中央社記者詢問表示，在田中地區埋設民生管線，管段埋設完成尚未通氣前，依標準作業流程以空氣進行氣密及耐壓測試，以常用壓力的1.5倍做試壓，目標是2.5kg/cm2的壓力測試、24小時不洩漏為標準，這次試壓作業利用夜間辦理。

欣彰天然氣公司表示，施工人員昨天操作空氣壓縮機進行升壓作業，操作疏忽導致壓力超過測試數值，現場操作人員發現管線失壓後，立即投入工程人力巡檢及修復，消防隊也到場測試確認非瓦斯洩漏，這次路面爆裂造成民眾恐慌，欣彰天然氣將檢討精進。

工人

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