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影／綽號「霸告」警專生實習第2天建功 身材優勢壓制詐欺車手

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1名詐欺車手前天在新北市三峽區，約被害人面交284萬元被警方攔截，他轉身拔腿狂奔想逃，未料迎面衝出1個身高190公分警專實習生，猶如1堵高牆擋路，就連後方追捕的警員也「煞車不及」衝進花圃摔一大跤，連忙起身逮捕車手。

據了解，51歲婦人去年12月在Line看到投資股票廣告，應邀加入群組，1個多月內分5次共面交489萬元，被告知賺了18萬元，但是她想領出獲利，對方就萬般推託，婦人才驚覺受騙報警。後來她配合演戲佯裝加碼投資284萬，引誘車手出面。

21歲陳姓車手和被害婦人相約19日晚上，在三峽北大特區某咖啡館面交現金，當天下午他從屏東枋寮搭台鐵再換高鐵北上，抵達後臨時又改到附近公園見面，一拿到錢就急著想離開，埋伏在旁的2名警員馬上現身攔截，車手趁隙轉身拔腿就跑。

年僅22歲的警專2年級學生戴楷閎，因身高1米9，綽號「霸告」，利用寒假到三峽警分局北大派出所實習，18日才報到，隔天就自告奮勇一起出勤，見習抓車手。

當時他原本和2名警員在一起埋伏，看到車手現身後，戴楷閎裝成路人甲故意繞到另一頭準備包抄，果然料中車手轉身朝反方向跑，與他正面對決。

戴楷閎一看見2名學長起跑追捕車手，他也跟著向前衝，迎面撲倒車手，利用身材優勢幫忙壓制逮捕。陳姓車手警詢後被依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

事後戴楷閎說，自己還是學生，這是第一次跟著去抓人，當時很緊張，後來感到很開心，沒想到「上班」第2天就抓到嫌犯，有點小激動。三峽警分局長許城銘不但頒發獎金，還說要發函建議警專給戴楷閎行政獎勵。

21歲陳姓詐欺車手從屏東枋寮到新北市三峽區取款，逃跑時被身高190公分的警專實習生撲倒壓制，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
21歲陳姓詐欺車手從屏東枋寮到新北市三峽區取款，逃跑時被身高190公分的警專實習生撲倒壓制，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
警專2年級學生戴楷閎因身高1米9，綽號「霸告」，寒假到三峽警分局北大派出所實習第2天就建功，利用身材優勢協助壓制逮捕詐欺車手。圖／警方提供
警專2年級學生戴楷閎因身高1米9，綽號「霸告」，寒假到三峽警分局北大派出所實習第2天就建功，利用身材優勢協助壓制逮捕詐欺車手。圖／警方提供
警專2年級學生戴楷閎因身高1米9，綽號「霸告」，寒假到三峽警分局北大派出所實習第2天就建功，利用身材優勢協助壓制逮捕詐欺車手。圖／警方提供
警專2年級學生戴楷閎因身高1米9，綽號「霸告」，寒假到三峽警分局北大派出所實習第2天就建功，利用身材優勢協助壓制逮捕詐欺車手。圖／警方提供

車手 詐欺

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