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卑南主山男山友腹瀉脫水 空勤直升機順利吊掛送醫

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

49歲男山友與友人同行攀爬中央山脈南一段，行走至卑南主山後嚴重嘔吐無法行走，領隊報案請求救援，空勤總隊獲報派遣直升機執行山區吊掛勤務，中午左右，身體不適的山友已被順利送抵台東就醫。

楊姓領隊一行5人攀爬南一段，其中一人嚴重腹瀉身體虛弱，抵達卑南主山旁三叉下營地後報案求助。台東縣消防局派出關山大隊出發前往高雄藤枝入山，同時間也申請直升機從空中救援。

空勤第三大隊第三隊指出，今天上午10點30分接獲通知，海端鄉三岔營地1人嚴重腹瀉脫水等待救援，派遣UH-60M型直升機執行任務，10點54分起飛，11點25分抵達目標區，將待救者吊掛上機後，11點42分抵達台東豐年機場。

直升機完成救援任務後，今早出發的關山大隊人員尚未抵達高雄，半途折返回台東。台東縣消防局表示，男性患者腹痛頭暈，意識清楚、呼吸正常，送往醫院救治。

「南一段」是指南橫公路以南至卑南主山間的中央山脈，沿途經過庫哈諾辛山、關山、海諾南山、小關山及卑南主山共5座百岳，以及雲水山、馬西巴秀山兩座3000公尺級名山，一般人從從高雄南橫公路進逕橋出發，藤枝石山林道下山，5人登山團已經接近行程尾聲。

一名攀爬中央山脈南一段的男山友因腹瀉無法行走，空勤總隊直升機今早上午吊掛送醫。記者徐白櫻／翻攝
一名攀爬中央山脈南一段的男山友因腹瀉無法行走，空勤總隊直升機今早上午吊掛送醫。記者徐白櫻／翻攝

台東 直升機 山友

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