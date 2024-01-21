全台最低路牌在這裡 重車輾壓恐噴飛傷及無辜

位於高雄市大社區旗楠路103號附近路口，近來有路過民眾發現中央分隔島前方地面斜置一片路標指示牌，笑稱是全國最低指示牌，但當地居民表示該指示牌掉落已有一段時間，未見相關單位處置，附近又有不少大型車輛出沒，就怕壓到路牌噴飛，造成人車損傷。

近日有用路人開車行經高雄大社區旗楠路103號附近路口時，發現中央分隔島斜躺一個交通指示牌，有別其它路牌都掛置在路燈燈柱上，笑稱「這應該是全國最低路牌」。

記者前往當地發現真有一面掛有「旗楠路103巷」的交通指示牌，斜置在中央分隔島前方，路牌下方有明顯毀損痕跡，不知是被撞擊掉落，還是本來就放置地面遭車輛輾壓造成。詢問仁武分局交通分隊，不清楚當地是否有車禍造成路牌掉落，並表示路牌非管轄範圍，由公路局養工處負責。