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全台最低路牌在這裡 重車輾壓恐噴飛傷及無辜

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

位於高雄市大社區旗楠路103號附近路口，近來有路過民眾發現中央分隔島前方地面斜置一片路標指示牌，笑稱是全國最低指示牌，但當地居民表示該指示牌掉落已有一段時間，未見相關單位處置，附近又有不少大型車輛出沒，就怕壓到路牌噴飛，造成人車損傷。

近日有用路人開車行經高雄大社區旗楠路103號附近路口時，發現中央分隔島斜躺一個交通指示牌，有別其它路牌都掛置在路燈燈柱上，笑稱「這應該是全國最低路牌」。

記者前往當地發現真有一面掛有「旗楠路103巷」的交通指示牌，斜置在中央分隔島前方，路牌下方有明顯毀損痕跡，不知是被撞擊掉落，還是本來就放置地面遭車輛輾壓造成。詢問仁武分局交通分隊，不清楚當地是否有車禍造成路牌掉落，並表示路牌非管轄範圍，由公路局養工處負責。

當地居民則透露發現該路牌在地面上已經有一段時日，不清楚為何路牌會被放置在那個位置，但很擔心該路段許多大型車輛經過，如果壓到噴飛波及其他人車，後果不堪設想，希望有關單位趕緊處置。

民眾發現「旗楠路103巷」斜躺在路口。記者蔡世偉／攝影
民眾發現「旗楠路103巷」斜躺在路口。記者蔡世偉／攝影
居民擔心路牌被重車輾壓噴飛傷及行經人車。記者蔡世偉／攝影
居民擔心路牌被重車輾壓噴飛傷及行經人車。記者蔡世偉／攝影
居民也不清楚為何路牌會躺在分隔島前。記者蔡世偉／攝影
居民也不清楚為何路牌會躺在分隔島前。記者蔡世偉／攝影

高雄市 車禍

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