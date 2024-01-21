高雄鐵皮資收廠竄火 延燒周邊廠房消防急派16個分隊滅火

高雄鳥松區北平路一家資源回收廠，今上午11時39分許傳出火警，高雄市消防局獲報後派遣16個分隊計14車41人馳援，火勢約在12點23分控制，無人員傷亡，警消初判疑天氣炎熱導致垃圾悶燒，詳細起火原因仍要鑑定釐清。

高雄市消防局今上午11時許接獲通報，派遣多個分隊前往馳援，起火廠區疑為資源回收廠，因現場都為鐵皮建築，且有易燃物品，並延燒至隔壁帆布工廠，共計派出16個分隊奔赴現場。

所幸火勢經灌救後不到1小時就獲得控制，無人員受傷受困，李姓租客到場後，損失財物仍待評估，目前仍繼續灌救撲滅殘留火苗。