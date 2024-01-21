快訊

尺寸變大！新款iPad Air渲染圖曝光 果粉仍不滿意這功能的位置

113學測英文／題目出得好！作文「失戀」罕入題 補教估前標升1級：要考低分難

他拿全聯特價玉米煮湯喊「根本不甜」 網揪1細節：一堆人煮錯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄鐵皮資收廠竄火 延燒周邊廠房消防急派16個分隊滅火

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鳥松區北平路一家資源回收廠，今上午11時39分許傳出火警，高雄市消防局獲報後派遣16個分隊計14車41人馳援，火勢約在12點23分控制，無人員傷亡，警消初判疑天氣炎熱導致垃圾悶燒，詳細起火原因仍要鑑定釐清。

高雄市消防局今上午11時許接獲通報，派遣多個分隊前往馳援，起火廠區疑為資源回收廠，因現場都為鐵皮建築，且有易燃物品，並延燒至隔壁帆布工廠，共計派出16個分隊奔赴現場。

所幸火勢經灌救後不到1小時就獲得控制，無人員受傷受困，李姓租客到場後，損失財物仍待評估，目前仍繼續灌救撲滅殘留火苗。

警方初步排除人為縱火，疑為天氣炎熱悶燒導致。現場由仁武警分局派員至現場警戒及協助交通管制，詳細起火原因仍待消防火調科鑑定釐清。

高雄鳥松區一間鐵皮工廠今天上午竄火。記者張議晨／翻攝
高雄鳥松區一間鐵皮工廠今天上午竄火。記者張議晨／翻攝
高雄鳥松區一間鐵皮工廠今天上午竄火。記者張議晨／翻攝
高雄鳥松區一間鐵皮工廠今天上午竄火。記者張議晨／翻攝

高雄市 資源回收

延伸閱讀

高雄曾是文化沙漠　歷經30年開墾出綠洲

影／板橋舊公寓陷火海！消防出動大批人車 15人獲救、3人送醫

加速汰換老舊消防車輛 台南近3年已添購37輛救災生力軍

113學測數學A／誤響鈴！高雄左營高中試場竟提前1分鐘收卷 考生痛哭、家長斥扯爆

相關新聞

影／驚險！彰化田中深夜氣爆路面炸開 前7秒車輛還通過

彰化縣田中鎮員集路一段昨天深夜發生路面氣爆，由於臨近加油站，警消人員立即進行交通管制，初步調查為欣彰瓦斯公司在做管線高壓...

全台最低路牌在這裡 重車輾壓恐噴飛傷及無辜

位於高雄市大社區旗楠路103號附近路口，近來有路過民眾發現中央分隔島前方地面斜置一片路標指示牌，笑稱是全國最低指示牌，但...

影／綽號「霸告」警專生實習第2天建功 身材優勢壓制詐欺車手

1名詐欺車手前天在新北市三峽區，約被害人面交284萬元被警方攔截，他轉身拔腿狂奔想逃，未料迎面衝出1個身高190公分警專...

卑南主山男山友腹瀉脫水 空勤直升機順利吊掛送醫

49歲男山友與友人同行攀爬中央山脈南一段，行走至卑南主山後嚴重嘔吐無法行走，領隊報案請求救援，空勤總隊獲報派遣直升機執行...

高雄鐵皮資收廠竄火 延燒周邊廠房消防急派16個分隊滅火

高雄鳥松區北平路一家資源回收廠，今上午11時39分許傳出火警，高雄市消防局獲報後派遣16個分隊計14車41人馳援，火勢約...

開春高雄8件死亡車禍怵目驚心 死亡數字超越去年同期

高市交通局日前公布高雄道安工作，去年A1死亡及受傷人數雙降，相較於前年減少19人，A2受傷人數亦減少2469人，但今年開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。