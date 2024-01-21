開春高雄8件死亡車禍怵目驚心 死亡數字超越去年同期

高市交通局日前公布高雄道安工作，去年A1死亡及受傷人數雙降，相較於前年減少19人，A2受傷人數亦減少2469人，但今年開春以來，檯面上迄今已發生8件死亡車禍，官方數字僅著眼於過去成效公布；8件死亡車禍，件件怵目驚心，有姊妹遭撞妹妹死亡；無照少年騎車遭撞噴飛慘死、砂石車輾斃女騎士；死亡數字已超越去年同期。

43歲曾姓女駕駛1月6日下午3時許在鼓山區中華一路圓環，自撞失去生命跡象，經送醫搶救，仍宣告不治。

左營區兩起死亡車禍；去年5月甫從美國維吉尼亞軍事學校畢業的海軍陸戰隊蕭姓少尉，6日凌晨騎機車行經民族一路，未依規定待轉，直接切左轉進入重愛路，遭直行轎車女駕駛當場撞擊，送醫搶救1周，家屬於12日忍痛拔管，宣告不治。孫姓男子於1月18日傍晚駕砂石車從大中一路快車道變換至慢車道時，擦撞陳姓女騎士機車，導致陳當場被輾斃。

林園地區1周內發生3起死亡車禍，16歲周姓少年1月7日中午無照騎機車，行經高雄市大寮區河堤路，跨越雙黃線，和林姓女子轎車相撞，噴飛倒地，送醫不治。顏姓男子1月8日下午3時許駕大貨車行經鳳林路，欲右轉沿海路二段，疑視線死角，擦撞焦姓女騎士機車，導致焦慘死輪下；1月15日，陳姓男子凌晨駕車搭載蔡姓女友，在鳳林一路，自撞電線桿，陳送醫不治。

20歲吳姓男子於1月17日上午7時46分許駕駛租來的小貨車，行經橋頭區成功南路與同向32歲蘇姓女騎士發生擦撞，導致機車後座蘇女的妹妹被撞倒在地遭輾斃。

17日同天傍晚5點多，2名高中生騎機車行經仁武區長庚醫院後方的公園路，不慎連人帶車摔車，其中1人送醫宣告不治，1人受傷送醫治療。

高雄市開春發生檯面上的8件死亡車禍，比去年同期增多；巧合的是，發生地的林園、左營、仁武、岡山分局17日接連換分局長，交通大隊長則由公關室主任黃元民調任；基層員警認為，防制死亡車禍非警察一肩可扛起。