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影／台中妙齡女約見男會計 引來竹聯幫恐嚇父急現身保護

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名妙齡的曾姓女子在16日約一名擔任會計的男網友見面，曾女依約現身後，對方卻要求她操作ATM匯款，因曾女遲未動作，對方即變身自稱是「竹聯幫」成員，以恐嚇方式要求匯款，曾女趕緊報警，曾父得知後，趕緊前往超商保護女兒，化解一場騙局。

第三警分局健康所警員江青憲、廖先清，16日晚間11點多巡邏時獲報，南區超商有一名曾姓女子（25歲）疑遭詐騙需要協助，李兩警前往調查才知，曾女近日透過交友軟體，認識一名自稱是會計的男網友，雙方相約當天見面，曾女擔心落單，特意選定約在較有人潮的超商，才告知對方自己的位置、穿著打扮和電話。

曾女告知警方，對方先要她前往ATM，提領1000元現金，另外拍攝交易序號，「經紀人」才會同意放行，曾女察覺對方恐意圖不軌，不願依對方指示行動，此時對方像變了一個人，開始自稱具有「竹聯幫」背景，陸續傳送恐嚇影片，還假稱有她的電話，能循線找人去「處理」，把她嚇得不知如何是好。

警方確認曾女沒有損失，也告知曾女，遇到的都是詐騙集團慣用的手法，最終目的就是要讓人因為害怕而匯錢，強調詐騙集團都是需要「業績」，如果騙不到，詐騙集團不會找上門。

警方在對曾女說明相關常見的詐騙集團手法時，曾女的父親也接獲電話，趕到超商協助，曾父也與警方一起告誡曾女，未來要留意網路交友的狀況，曾女還懊悔的說「我教朋友不要被詐騙，結果竟然自己被騙了」。

第三警分局提醒，切勿對陌生人透露太多個人資訊，若不慎將個人重要資訊交給對方，即便依對方指示購買遊戲點數或匯款，對方仍會持續恐嚇，壓榨出更多的款項，此時切勿乖乖聽從詐騙集團指示，應立即停止與對方聯繫，或求助警方才能避免更大的損失。

台中市曾姓女子16日遇到交友詐騙，警方與曾父聯手阻詐。圖／第三警分局提供
台中市曾姓女子16日遇到交友詐騙，警方與曾父聯手阻詐。圖／第三警分局提供
台中市曾姓女子16日遇到交友詐騙，警方與曾父聯手阻詐。圖／第三警分局提供
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詐騙集團 超商 恐嚇

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