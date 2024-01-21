山友腹瀉無法下山 救難人員花5小時從台東遠赴高雄卑南主山救援

中央山脈南一段卑南主山今天傳出山難救援，49歲男山友因嚴重嘔吐無法行走，同行領隊申請救援。台東縣消防局關山大隊今早整隊，驅車前往高雄藤枝石山林道南一段登山口入山，至少要花2天時間才能接觸傷患，另申請直升機視氣候狀況啟動救援。

南一段行程約需5至6天時間，一般人從高雄南橫公路進逕橋出發、桃源藤枝石山林道下山。楊姓領隊帶領的5人登山團已經接近行程尾聲，今早在抵達卑南主山旁三叉下營地後求救，其中1名隊友身體腹瀉無法自行下山。

高雄市消防局六龜分隊距離藤枝林道特有生物保育中心約1小時多車程，但通報地點隸屬台東縣消防局管轄，關山大隊人員繞行南迴公路，抵達高雄市後從六龜上山，光車程約需5至6小時。

台東縣消防局表示，地面救難人員至少要花2天時間才能接觸傷患，同步向高市消防局及空勤總隊請求支援，由關山大隊出動一車4人將由高雄藤枝石山林道南一段登山口入山，地面部隊預計2天後接觸，準備5天行程糧食。