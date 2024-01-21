快訊

113學測英文／選舉時事入題！作文生活化年輕人有感 試題與解答一次看

私校減少安置爭議設內規？ 最後輸家恐還是教師

三星AI手機問世如何保護用戶隱私權？ 解析6大AI功能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山友腹瀉無法下山 救難人員花5小時從台東遠赴高雄卑南主山救援

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

中央山脈南一段卑南主山今天傳出山難救援，49歲男山友因嚴重嘔吐無法行走，同行領隊申請救援。台東縣消防局關山大隊今早整隊，驅車前往高雄藤枝石山林道南一段登山口入山，至少要花2天時間才能接觸傷患，另申請直升機視氣候狀況啟動救援。

南一段行程約需5至6天時間，一般人從高雄南橫公路進逕橋出發、桃源藤枝石山林道下山。楊姓領隊帶領的5人登山團已經接近行程尾聲，今早在抵達卑南主山旁三叉下營地後求救，其中1名隊友身體腹瀉無法自行下山。

高雄市消防局六龜分隊距離藤枝林道特有生物保育中心約1小時多車程，但通報地點隸屬台東縣消防局管轄，關山大隊人員繞行南迴公路，抵達高雄市後從六龜上山，光車程約需5至6小時。

台東縣消防局表示，地面救難人員至少要花2天時間才能接觸傷患，同步向高市消防局及空勤總隊請求支援，由關山大隊出動一車4人將由高雄藤枝石山林道南一段登山口入山，地面部隊預計2天後接觸，準備5天行程糧食。

消防局說，申請救援的男山友因嚴重腹瀉無法行走，目前保暖衣物、糧食及飲水均足夠，體能無問題的3名隊友先行下山，楊姓領隊陪同身體不適的山友在山上等待救援。

南一段卑南主山發生山域事故救援通報，台東縣救難人員須遠赴高雄，再從六龜行走藤枝林道通往登山口，山區中午過後就有濃霧，氣候變化很大。圖／本報資料照
南一段卑南主山發生山域事故救援通報，台東縣救難人員須遠赴高雄，再從六龜行走藤枝林道通往登山口，山區中午過後就有濃霧，氣候變化很大。圖／本報資料照

山友 台東 高雄市

延伸閱讀

沒在看後照鏡？高雄男駕車載女友 遭變換車道休旅車撞翻！

高雄曾是文化沙漠　歷經30年開墾出綠洲

113學測數學A／高雄左營高中試場早1分鐘收卷考生崩潰 大考中心回應

113學測數學A／誤響鈴！高雄左營高中試場竟提前1分鐘收卷 考生痛哭、家長斥扯爆

相關新聞

影／驚險！彰化田中深夜氣爆路面炸開 前7秒車輛還通過

彰化縣田中鎮員集路一段昨天深夜發生路面氣爆，由於臨近加油站，警消人員立即進行交通管制，初步調查為欣彰瓦斯公司在做管線高壓...

開春高雄8件死亡車禍怵目驚心 死亡數字超越去年同期

高市交通局日前公布高雄道安工作，去年A1死亡及受傷人數雙降，相較於前年減少19人，A2受傷人數亦減少2469人，但今年開...

影／台中妙齡女約見男會計 引來竹聯幫恐嚇父急現身保護

台中市一名妙齡的曾姓女子在16日約一名擔任會計的男網友見面，曾女依約現身後，對方卻要求她操作ATM匯款，因曾女遲未動作，...

山友腹瀉無法下山 救難人員花5小時從台東遠赴高雄卑南主山救援

中央山脈南一段卑南主山今天傳出山難救援，49歲男山友因嚴重嘔吐無法行走，同行領隊申請救援。台東縣消防局關山大隊今早整隊，...

冷氣團來襲 消防人員：再冷也要為生命開一扇窗

中央氣象署說，周一寒流持續南下，各地氣溫漸進式轉冷。台南市消防局今天說，當你想要好好洗個熱水澡時，如有衣物堆積在陽台，造...

孫女標法拍屋嬤急匯15萬 警點出關鍵處讓她嚇到收手

72歲林姓老婦前天中午接獲孫女來電，聲稱要標買法拍屋，急需15萬元，林心疼愛孫，奔赴銀行匯款，行員直覺有異報警；警方到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。