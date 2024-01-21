冷氣團來襲 消防人員：再冷也要為生命開一扇窗

中央氣象署說，周一寒流持續南下，各地氣溫漸進式轉冷。台南市消防局今天說，當你想要好好洗個熱水澡時，如有衣物堆積在陽台，造成空氣不流通，容易引發一氧化碳作祟，導致頭暈、嘔吐、四肢無力等輕度症狀，重度症狀為嗜睡、呼吸困難、抽搐等，嚴重者將失去生命。請保持通風才能避免一氧化碳作怪。

中央氣象署指出，周一晚間北台灣灣氣溫即可能達到寒流標準（台北觀測站≦10度）；周二、周三是氣溫最低的時候，各地非常寒冷，預估台南以北及宜花低溫約7至9度，高屏及台東9至12度。

台南市消防局表示，屋外式熱水器要裝在屋外通風處；通風不良場所要選用有強制排氣功能的熱水器。如果熱水器安裝錯誤，要盡快找合格承裝業技術士遷移或更換熱水器，完成改善前，一定要保持室內通風。