冷氣團來襲 消防人員：再冷也要為生命開一扇窗
中央氣象署說，周一寒流持續南下，各地氣溫漸進式轉冷。台南市消防局今天說，當你想要好好洗個熱水澡時，如有衣物堆積在陽台，造成空氣不流通，容易引發一氧化碳作祟，導致頭暈、嘔吐、四肢無力等輕度症狀，重度症狀為嗜睡、呼吸困難、抽搐等，嚴重者將失去生命。請保持通風才能避免一氧化碳作怪。
中央氣象署指出，周一晚間北台灣灣氣溫即可能達到寒流標準（台北觀測站≦10度）；周二、周三是氣溫最低的時候，各地非常寒冷，預估台南以北及宜花低溫約7至9度，高屏及台東9至12度。
台南市消防局表示，屋外式熱水器要裝在屋外通風處；通風不良場所要選用有強制排氣功能的熱水器。如果熱水器安裝錯誤，要盡快找合格承裝業技術士遷移或更換熱水器，完成改善前，一定要保持室內通風。
消防局長李明峯提醒民眾，使用瓦斯熱水器時，有頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，請採取下列步驟，包括立即停止使用熱水器。打開窗戶通風，移到室外通風、安全處。身體不適請撥打119救助。最後，別忘了要盡快改善熱水器。
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