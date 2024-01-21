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孫女標法拍屋嬤急匯15萬 警點出關鍵處讓她嚇到收手

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

72歲林姓老婦前天中午接獲孫女來電，聲稱要標買法拍屋，急需15萬元，林心疼愛孫，奔赴銀行匯款，行員直覺有異報警；警方到場，研判林遇典型「猜猜我是誰」詐騙手法，警方拋問「孫女住台南，為何匯款到台北」，一語讓林驚醒。

鳳山警分局文山派出所警員李亞亮、楊敏郎，前天中午12時許，接獲力行路一家銀行通報，指一名72歲林姓婦人疑似遭到詐騙，要匯款15萬元，請求警方協助。

警方到場後關心詢問，林一臉苦惱地說，在家接到孫女來電，指要向法院標買法拍屋，急需15萬手續費，她心疼愛孫，想說先匯款給孫女。林當下苦惱地說：「孫女從未和她借錢，不知今天為何會開口？只有這一位孫女」。

警方研判林婦遇到「猜猜我是誰」典型詐騙手法，當下提醒林：「買房子是好事情，為何不能講？」警方也向婦人解釋：「你說孫女住台南新化，但你現在要匯款到台北，就不對了」，林才恍然大悟，自己險落入詐騙圈套。

警方對林說：「回去後可以問孫女的父母，看是否有買房這回事」，銀行保全開玩笑對林：「你錢這麼多，借一些給我」林笑稱：「我踹死你」；員警機會教育：「別人當面借錢，你都知道要踹死他，但陌生電話來卻要匯款錢」，讓現場所有人都笑了，後林打消匯款念頭離去。

72歲林姓老婦接獲孫女來電，指要標買法拍屋，急需15萬，林心疼愛孫，奔赴銀行匯款，幸遇行員和警方阻止。記者石秀華／翻攝
72歲林姓老婦接獲孫女來電，指要標買法拍屋，急需15萬，林心疼愛孫，奔赴銀行匯款，幸遇行員和警方阻止。記者石秀華／翻攝
72歲林姓老婦接獲孫女來電，指要標買法拍屋，急需15萬，林心疼愛孫，奔赴銀行匯款，幸遇行員和警方阻止。記者石秀華／翻攝
72歲林姓老婦接獲孫女來電，指要標買法拍屋，急需15萬，林心疼愛孫，奔赴銀行匯款，幸遇行員和警方阻止。記者石秀華／翻攝
72歲林姓老婦接獲孫女來電，指要標買法拍屋，急需15萬，林心疼愛孫，奔赴銀行匯款，幸遇行員和警方阻止。記者石秀華／翻攝
72歲林姓老婦接獲孫女來電，指要標買法拍屋，急需15萬，林心疼愛孫，奔赴銀行匯款，幸遇行員和警方阻止。記者石秀華／翻攝

詐騙 法拍 台南

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