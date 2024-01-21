影／小蠻腰女大生台中夜店狂歡 載友酒駕闖禍這下糗大

台中市林姓女大生近日前往南屯區夜店狂歡，喝酒後沒有使用計程車或大眾運輸工具，反而騎乘機車載另名友人返回住處，未料行經西區時，撞上另輛正在停等紅燈的機車，造成4人受傷，經警方酒測，林女酒測值超標，警方上銬依公共危險現行犯送辦，另名友人則以同車乘客未規勸，開罰3000元。

經查，林姓女大生（19歲）在8日清晨6時許，與友人前往南屯區知名夜店狂歡，酒後沒有搭計程車、大眾運輸工具返回住處，反而直接騎機車上路，但林女騎機車行經西區忠明南路、向上路時，追撞前方停等紅燈的的機車騎士，現場一片狼籍，還造成林女等4人有程度不等的傷勢。

第一警分局公益派出所警員江育呈、馮婕妮到場查處，發現僅有林女有酒精濃度，酒測值達每公升0.43毫克，警方依公共危險罪，將林女移送台中地檢署偵辦，另外同行友人也因不予勸導卻共乘，遭警方告發，可開罰3000元。

第一警分局長鍾承志在此呼籲，酒後駕車恐註銷、吊扣牌照，超過法定標準值更要移送法辦，年未春節將至，應酬聚餐多，請民眾切勿心存僥倖，酒後駕車以觸法，養成「開車不喝酒，酒後不開車」的習慣，避免憾事發生。