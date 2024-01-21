影／驚險！彰化田中深夜氣爆路面炸開 前7秒車輛還通過
彰化縣田中鎮員集路一段昨天深夜發生路面氣爆，由於臨近加油站，警消人員立即進行交通管制，初步調查為欣彰瓦斯公司在做管線高壓測試而發生氣爆，幸好當時無人行經，該路段進行緊急搶修，在凌晨2點已恢復暢通。
這起驚悚氣爆事件發生在昨晚深夜10點41分，田中鎮員集路一段內側道路突發生氣爆，路面被炸出大洞、塵土飛揚，由於前7秒剛好有車輛經過，幸好沒被炸到，相當驚險。
彰化縣消防局獲報立即出動田中及二水分隊人員前往搶救，由於附近民眾表示瓦斯業者前幾日在附近施工，警消即通知欣彰瓦斯公司人員前往了解，初步調查該路段有新設管線，疑做高壓測試而發生氣爆，不過現場並無瓦斯味。
工程人員也進行道路搶修，南北雙向車道內線封閉管制到凌晨2點，目前已恢復正常通行，真正氣爆原因釐清中。
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