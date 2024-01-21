Toyz遭毆流血送醫 網紅「鳳梨」：不要網路吃嘴…白目人需處理

網紅「Toyz」昨晚到另名網紅「超哥」經營的日式料理店吃飯，Toyz以美食公道伯自居直播評論餐點「醋飯真的超難吃」，最終被超哥在店外揮拳攻擊。網紅「鳳梨」吳泓逸凌晨在臉書發文評論：「不要網路吃嘴…」，但其他網友則提醒：「他（指超哥）在小孩面前動手就是不行」。

由於Toyz、超哥過去就因「超派雞排」有心結，這次直接爆發肢體流血衝突，在網路傳得沸沸揚揚，網紅「鳳梨」臉書發文，「我只能說...真的不要網路吃嘴...不要整天白目...不然遇上都是早晚的...以上....」。鳳梨又附上一張自拍照再發文說，「白目的人需要處理沒錯，但是有文化的89不會當街K人，這樣是不對的，身為89文藝復興之父，我想我該表達一些意見，兩邊都有問題，一個是心態有問題，一個是處理方式有問題。超哥跟我一起來讀書，平安喜樂處理白目的人。」