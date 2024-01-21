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Toyz遭毆流血送醫 網紅「鳳梨」：不要網路吃嘴…白目人需處理

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

網紅「Toyz」昨晚到另名網紅「超哥」經營的日式料理店吃飯，Toyz以美食公道伯自居直播評論餐點「醋飯真的超難吃」，最終被超哥在店外揮拳攻擊。網紅「鳳梨」吳泓逸凌晨在臉書發文評論：「不要網路吃嘴…」，但其他網友則提醒：「他（指超哥）在小孩面前動手就是不行」。

由於Toyz、超哥過去就因「超派雞排」有心結，這次直接爆發肢體流血衝突，在網路傳得沸沸揚揚，網紅「鳳梨」臉書發文，「我只能說...真的不要網路吃嘴...不要整天白目...不然遇上都是早晚的...以上....」。鳳梨又附上一張自拍照再發文說，「白目的人需要處理沒錯，但是有文化的89不會當街K人，這樣是不對的，身為89文藝復興之父，我想我該表達一些意見，兩邊都有問題，一個是心態有問題，一個是處理方式有問題。超哥跟我一起來讀書，平安喜樂處理白目的人。」

貼文隨即引來正反兩邊的留言，有網友說「有些人事物，需要物理超度」、「嘴秋就是欠教育，每個人心態思考邏輯忍受度不同，是我也催落」、「法律管不了嘴，只有被嘴過的人才懂，每個人都有底線在...」，也有網友說，「打人就是不對人設崩塌」、「他是在人家老婆小孩面前動手打人...」、「動手怎樣無所謂，在小孩面前動手就是不行」。

「超哥」上前打招呼，雙方閒聊一陣子，「Toyz」主動說「超哥，那個醋飯超難吃」、「沒跟你開玩笑，當面跟你說超難吃的，超難吃的」、「只有醋飯，但魚肉是好吃的，還是要給一點面子」。圖／截自YouTube影片
「超哥」上前打招呼，雙方閒聊一陣子，「Toyz」主動說「超哥，那個醋飯超難吃」、「沒跟你開玩笑，當面跟你說超難吃的，超難吃的」、「只有醋飯，但魚肉是好吃的，還是要給一點面子」。圖／截自YouTube影片
網紅「鳳梨」吳泓逸針對「Toyz」和「超哥」的衝突事件，今天凌晨在臉書發文評論。圖／擷取自「鳳梨」吳泓逸臉書
網紅「鳳梨」吳泓逸針對「Toyz」和「超哥」的衝突事件，今天凌晨在臉書發文評論。圖／擷取自「鳳梨」吳泓逸臉書
網紅「Toyz」昨天晚上到另名網紅「超哥」所經營的海鮮餐廳用餐，當面批評數次「醋飯超難吃」，「超哥」不滿出拳攻擊，過程全被直播錄下。圖／截自YouTube影片
網紅「Toyz」昨天晚上到另名網紅「超哥」所經營的海鮮餐廳用餐，當面批評數次「醋飯超難吃」，「超哥」不滿出拳攻擊，過程全被直播錄下。圖／截自YouTube影片

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