網路外籍老公沒工作 深情女子險遭騙8千元

網路愛情交友陷阱多，王姓單身女子透過網路認識自稱巴基斯坦國籍暱稱「巴洛克」的男子，雙方互加Line後，對方每天對她噓寒問暖，溫情陪伴。巴洛克前天突然以沒有工作急需要生活費為由，欲向她借款美金250元約新台幣8000元，王女焦急的趕到銀行臨櫃要匯款，幸好銀行行員察覺有異，通報警員到場勸說攔阻。

王姓女子透過網路臉書，認識自稱巴基斯坦國籍暱稱「巴洛克」的帥氣男子，雙方於去年11月初互加Line好友後，對方每天對王女噓寒問暖，雙方以我的愛互稱，她不知不覺掉入愛情陷阱。

網路交往3個月後，巴洛克前天下午3點多以最近沒有工作急需要生活費，欲向王女借款美金250元(約新台幣8000元)，要王女使用西聯匯款方式。她一聽到心上人急需用錢，不疑有他，就焦急的趕到銀行臨櫃匯款，幸好銀行行員察覺有異，通報警二分局民權所員警到場勸說。

台南市警二分局民權所警員趙國君 、張智萱到場後耐心開導，苦口婆心勸王女不要相信對方說詞，並分析此種假交友真詐騙手法，並明確告訴王女這就是網路愛情詐騙陷阱，目的就是為了騙錢，王女始恍然大悟，這才打消匯款的念頭，了解到自己遇到了網路愛情騙子。