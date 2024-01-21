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網路外籍老公沒工作 深情女子險遭騙8千元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

網路愛情交友陷阱多，王姓單身女子透過網路認識自稱巴基斯坦國籍暱稱「巴洛克」的男子，雙方互加Line後，對方每天對她噓寒問暖，溫情陪伴。巴洛克前天突然以沒有工作急需要生活費為由，欲向她借款美金250元約新台幣8000元，王女焦急的趕到銀行臨櫃要匯款，幸好銀行行員察覺有異，通報警員到場勸說攔阻。

王姓女子透過網路臉書，認識自稱巴基斯坦國籍暱稱「巴洛克」的帥氣男子，雙方於去年11月初互加Line好友後，對方每天對王女噓寒問暖，雙方以我的愛互稱，她不知不覺掉入愛情陷阱。

網路交往3個月後，巴洛克前天下午3點多以最近沒有工作急需要生活費，欲向王女借款美金250元(約新台幣8000元)，要王女使用西聯匯款方式。她一聽到心上人急需用錢，不疑有他，就焦急的趕到銀行臨櫃匯款，幸好銀行行員察覺有異，通報警二分局民權所員警到場勸說。

台南市警二分局民權所警員趙國君 、張智萱到場後耐心開導，苦口婆心勸王女不要相信對方說詞，並分析此種假交友真詐騙手法，並明確告訴王女這就是網路愛情詐騙陷阱，目的就是為了騙錢，王女始恍然大悟，這才打消匯款的念頭，了解到自己遇到了網路愛情騙子。

警方提醒，近年來網路交友盛行，但網路交友無法判斷對方身分真偽，應時刻保持戒心及謹慎，切勿深陷甜言蜜語的圈套中，一旦遇到網友要求借錢及匯款，務必提高警覺，避免上當受騙。如有任何疑問可撥打165 反詐騙專線詢問或110報案諮詢。

王姓女子遭到電信交友詐騙，台南市警二分局警員及時勸阻她匯款，保住她辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
王姓女子遭到電信交友詐騙，台南市警二分局警員及時勸阻她匯款，保住她辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘騙女子匯款。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘騙女子匯款。記者黃宣翰／翻攝

網路 愛情 洛克

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