「碰」一聲轎車失控衝田中 一大兩小噴出車外超嚇人

台南市佳里區晚間發生一起車禍意外，一名男子載著兩個幼子要返回西港住家，行經子龍路時，疑似車速過快失控衝撞路樹，整部車飛落田中，男子與兩個小孩都噴出車外，車子撞得面目全非，警消據報趕赴現場救人，駕駛大腿骨折還有氣胸情形，孩子則有撕裂及擦挫傷，且嚇得嚎啕大哭，救護人員將3名傷者送麻豆新樓醫院救治，車禍發生原因有待調查釐清。

南市消防局20日晚間10時41分接獲報案，佳里區子龍廟附近有自撞事故，疑似有民眾受困，立刻派遣麻豆、佳里分隊出動器材車、救護車馳援，到達現場後發現車子衝入田中，車頭損毀嚴重，一片狼籍。

轎車駕駛躺在田地中一臉茫然，兩個孩子也噴出車外，消防局再派遣西港分隊救護車支援，兩名小孩受此驚嚇一度無語，救護人員檢傷包紮時才哇哇大哭，讓人看了非常心疼，3人全送往麻豆新樓急救。