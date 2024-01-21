「碰」一聲轎車失控衝田中 一大兩小噴出車外超嚇人
台南市佳里區晚間發生一起車禍意外，一名男子載著兩個幼子要返回西港住家，行經子龍路時，疑似車速過快失控衝撞路樹，整部車飛落田中，男子與兩個小孩都噴出車外，車子撞得面目全非，警消據報趕赴現場救人，駕駛大腿骨折還有氣胸情形，孩子則有撕裂及擦挫傷，且嚇得嚎啕大哭，救護人員將3名傷者送麻豆新樓醫院救治，車禍發生原因有待調查釐清。
南市消防局20日晚間10時41分接獲報案，佳里區子龍廟附近有自撞事故，疑似有民眾受困，立刻派遣麻豆、佳里分隊出動器材車、救護車馳援，到達現場後發現車子衝入田中，車頭損毀嚴重，一片狼籍。
轎車駕駛躺在田地中一臉茫然，兩個孩子也噴出車外，消防局再派遣西港分隊救護車支援，兩名小孩受此驚嚇一度無語，救護人員檢傷包紮時才哇哇大哭，讓人看了非常心疼，3人全送往麻豆新樓急救。
附近居民表示，晚上準備上床睡覺，聽到車輛猛催油門，不久後就聽到「碰」的轟然巨響，出門查看發現是車禍，就趕緊通報警消，警方初步研判是車速過快，詳細原因有待後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言