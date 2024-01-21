「碰」一聲轎車失控衝田中 一大兩小噴出車外超嚇人

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市佳里區晚間發生一起車禍意外，一名男子載著兩個幼子要返回西港住家，行經子龍路時，疑似車速過快失控衝撞路樹，整部車飛落田中，男子與兩個小孩都噴出車外，車子撞得面目全非，警消據報趕赴現場救人，駕駛大腿骨折還有氣胸情形，孩子則有撕裂及擦挫傷，且嚇得嚎啕大哭，救護人員將3名傷者送麻豆新樓醫院救治，車禍發生原因有待調查釐清。

南市消防局20日晚間10時41分接獲報案，佳里區子龍廟附近有自撞事故，疑似有民眾受困，立刻派遣麻豆、佳里分隊出動器材車、救護車馳援，到達現場後發現車子衝入田中，車頭損毀嚴重，一片狼籍。

轎車駕駛躺在田地中一臉茫然，兩個孩子也噴出車外，消防局再派遣西港分隊救護車支援，兩名小孩受此驚嚇一度無語，救護人員檢傷包紮時才哇哇大哭，讓人看了非常心疼，3人全送往麻豆新樓急救。

附近居民表示，晚上準備上床睡覺，聽到車輛猛催油門，不久後就聽到「碰」的轟然巨響，出門查看發現是車禍，就趕緊通報警消，警方初步研判是車速過快，詳細原因有待後續調查釐清。

男子駕車載兩名幼子從佳里返回西港住家，疑似車速過快失控，衝撞路樹飛落田中，3人噴出車外，車子面目全非。記者莊曜聰／翻攝
男子駕車載兩名幼子從佳里返回西港住家，疑似車速過快失控，衝撞路樹飛落田中，3人噴出車外，車子面目全非。記者莊曜聰／翻攝
男子駕車載兩名幼子從佳里返回西港住家，疑似車速過快失控，衝撞路樹飛落田中，3人噴出車外，車子面目全非。記者莊曜聰／翻攝
男子駕車載兩名幼子從佳里返回西港住家，疑似車速過快失控，衝撞路樹飛落田中，3人噴出車外，車子面目全非。記者莊曜聰／翻攝
男子駕車載兩名幼子從佳里返回西港住家，疑似車速過快失控，衝撞路樹飛落田中，3人噴出車外，車子面目全非。記者莊曜聰／翻攝
男子駕車載兩名幼子從佳里返回西港住家，疑似車速過快失控，衝撞路樹飛落田中，3人噴出車外，車子面目全非。記者莊曜聰／翻攝

車禍 小孩 救護車

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