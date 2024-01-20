超衰！高雄男駕車載女友遭變換車道轎車撞翻 釀2傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

洪姓男子今晚10時4分許駕車搭載余姓女友，行經高雄市博愛三路時，遭變換車道由陳姓男子駕駛的轎車撞及，導致洪的轎車當場側翻，和女友雙雙受困車中，兩人身體多處擦挫傷；警消獲報趕抵，救護員將洪、余二人救出送醫，幸無大礙，詳細肇責由警方釐清中。

警方調查，當時陳姓男子（64歲）駕車沿博愛三路慢車道南向北行駛，至事故地點時往左橫跨兩車道，欲變換至內側快車道時，與當時在內側快車道同向直行的洪姓男子（20歲）駕駛的轎車發生碰撞，洪的轎車當場側翻。

洪和坐在副駕駛座上的余姓女友（17歲）受困車中，動彈不得，救護員協助兩人脫困，兩人身體多處擦挫傷，經救護員送醫治療，幸兩人傷勢無大礙，陳男則未受傷。

警方事後對陳、洪兩人施以酒測，雙方均無飲酒情事。警方於肇事現場測繪、蒐證，並派員疏導現場車流，詳細肇責由交通大隊判定釐清。

洪姓男子今晚10時4分許駕車搭載余姓女友，行經高雄市左營區博愛三路時，遭變換車道由陳姓男子駕駛的轎車（如圖）撞及，洪車當場側翻，和女友受傷受困車中，被救出送醫。記者石秀華／翻攝
洪姓男子今晚10時4分許駕車搭載余姓女友，行經高雄市左營區博愛三路時，遭變換車道由陳姓男子駕駛的轎車（如圖）撞及，洪車當場側翻，和女友受傷受困車中，被救出送醫。記者石秀華／翻攝
洪姓男子今晚10時4分許駕車搭載余姓女友，行經高雄市左營區博愛三路時，遭變換車道由陳姓男子駕駛的轎車撞及，洪車當場側翻，和女友受傷受困車中，被救出送醫。記者石秀華／翻攝
洪姓男子今晚10時4分許駕車搭載余姓女友，行經高雄市左營區博愛三路時，遭變換車道由陳姓男子駕駛的轎車撞及，洪車當場側翻，和女友受傷受困車中，被救出送醫。記者石秀華／翻攝
洪姓男子今晚10時4分許駕車搭載余姓女友，行經高雄市左營區博愛三路時，遭變換車道由陳姓男子駕駛的轎車撞及，洪車當場側翻，和女友受傷受困車中，被救出送醫。記者石秀華／翻攝
洪姓男子今晚10時4分許駕車搭載余姓女友，行經高雄市左營區博愛三路時，遭變換車道由陳姓男子駕駛的轎車撞及，洪車當場側翻，和女友受傷受困車中，被救出送醫。記者石秀華／翻攝

車道 女友 救護員

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