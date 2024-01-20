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騎機車載女友擦撞軍車！通緝犯怕身分曝光 竟丟下腳傷女友逃逸
屏東恆春三軍聯訓基地仁壽營區大門前，1輛機車今天下午撞上正要右轉進營區的軍用卡車，警方趕至現場不見肇事男騎士，詢問摔傷留在現場的女子，女子表示男友因被通緝，發生交通事故後恐遭逮捕，立刻丟下她逃跑；警方一查，23歲的黃姓騎士是性犯罪防治法被通緝，調閱路口監視器追捕，依肇事逃逸罪究辦。
今天下午5時，恆春分局獲報省道台26線三軍聯訓基地仁壽營區大門前發生機車撞軍車交通事故，警方到場時，僅軍車駕駛及機車女乘客在場；經了解是張姓軍人駕駛軍車沿省北路北上，到仁壽營區前路口欲右轉彎進入營區，騎機車載女友出遊的黃姓男子，加速想超越軍車，因此碰撞。
警方說，該件事故致機車女乘客摔倒左腳擦挫傷，傷勢無大礙，車損部分為機車左側車體受損，軍用卡車大致完好無損，張姓軍車駕駛酒測值為0；女子告知家住高雄市的男友南下恆春找她，下午騎機車載她出遊時發生車禍，知道男友因案被通緝，因怕遭警方逮捕立即逃跑，不知去向。
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