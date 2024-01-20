通緝犯騎車與軍車擦撞後逃逸 屏東警方追捕中

屏東縣恆春鎮今天下午發生機車與軍車擦撞事故，警方初步調查，通緝犯黃姓男子騎乘機車欲超越軍車而發生擦撞，黃男害怕通緝犯身分暴露而逃逸，警方調閱監視器追捕中。

屏東縣警察局恆春分局交通小隊長宋裕生接受媒體聯訪指出，今天下午5時許，張姓軍車駕駛沿省北路北上，行經仁壽營區前路口欲右轉彎進入營區，此時黃姓男子騎乘機車並搭載1名女子要向右超越軍車，因此發生碰撞。

宋裕生表示，到場後僅張姓軍車駕駛及機車女乘客在場；依機車女乘客告知，黃姓男子因性犯罪防治法被通緝，發生交通事故後恐遭逮捕，因此逃跑不知去向。

恆春警方指出，整起案件造成機車女乘客左腳擦挫傷，所幸傷勢無大礙；機車左側車體受損，軍車大致完好無損，張姓軍車駕駛酒測值為零。目前擴大調閱監視器追捕黃男，將依肇事逃逸罪將函送台灣屏東地方檢察署偵辦。