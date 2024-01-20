快訊

直播爆衝突！網紅「超哥」突揮拳痛毆Toyz 兩人分別送醫治療、返所偵辦

一年內第四度訪台 AI教父黃仁勳再奔知名夜市與民眾合照

基隆國小生不是「小草」 現身柯文哲造勢晚會原因曝光

通緝犯騎車與軍車擦撞後逃逸 屏東警方追捕中

中央社／ 屏東縣20日電

屏東縣恆春鎮今天下午發生機車與軍車擦撞事故，警方初步調查，通緝犯黃姓男子騎乘機車欲超越軍車而發生擦撞，黃男害怕通緝犯身分暴露而逃逸，警方調閱監視器追捕中。

屏東縣警察恆春分局交通小隊長宋裕生接受媒體聯訪指出，今天下午5時許，張姓軍車駕駛沿省北路北上，行經仁壽營區前路口欲右轉彎進入營區，此時黃姓男子騎乘機車並搭載1名女子要向右超越軍車，因此發生碰撞。

宋裕生表示，到場後僅張姓軍車駕駛及機車女乘客在場；依機車女乘客告知，黃姓男子因性犯罪防治法被通緝，發生交通事故後恐遭逮捕，因此逃跑不知去向。

恆春警方指出，整起案件造成機車女乘客左腳擦挫傷，所幸傷勢無大礙；機車左側車體受損，軍車大致完好無損，張姓軍車駕駛酒測值為零。目前擴大調閱監視器追捕黃男，將依肇事逃逸罪將函送台灣屏東地方檢察署偵辦。

黃男害怕通緝犯身分暴露而逃逸，警方調閱監視器追捕中。 情境示意圖。圖／Ingimage
黃男害怕通緝犯身分暴露而逃逸，警方調閱監視器追捕中。 情境示意圖。圖／Ingimage

屏東縣 通緝 恆春 警察

延伸閱讀

為了買檳榔不惜違停 2通緝犯向桃警亂報個資仍落網

屏東燈節點燈！高15米、長192米龍躍屏東 豐富視覺饗宴

2024歐風彩稻來襲 泰迪熊屏東走春大驚奇 

影／抓通緝犯喊「幫我抓他」…夜市沒人應 萬華警奮力追30秒終壓制

相關新聞

騎機車載女友擦撞軍車！通緝犯怕身分曝光 竟丟下腳傷女友逃逸

屏東恆春三軍聯訓基地仁壽營區大門前，1輛機車今天下午撞上正要右轉進營區的軍用卡車，警方趕至現場不見肇事男騎士，詢問摔傷留...

年產1200萬打！善化啤酒廠驚傳火警 廠方：暫不影響產能

台灣菸酒公司台南善化啤酒廠今天晚間傳出火警，廠區內一處分電室不明原因起起火，陣陣黑煙向外竄出，南市消防局出動14車28人...

北市大安警柔術國際賽奪金 為追特勤夢練超狂體、戰技

亞洲柔術運動聯盟「台灣國際柔術公開賽」今在台北市信義運動中心舉行，台北市大安分局警員何冠緯經半年密集訓練，今參賽一路過關...

以膠帶限制行動…新北教保員不當對待幼兒 遭罰8萬元解聘

新北市永和區某幼兒園鄧姓教保員，因幼兒午睡亂動，以膠帶限制行動，另對上廁所遲未返回教室的幼兒限制行動。教育局今天表示，鄧...

通緝犯騎車與軍車擦撞後逃逸 屏東警方追捕中

屏東縣恆春鎮今天下午發生機車與軍車擦撞事故，警方初步調查，通緝犯黃姓男子騎乘機車欲超越軍車而發生擦撞，黃男害怕通緝犯身分...

影／板橋舊公寓陷火海！消防出動大批人車 15人獲救、3人送醫

新北市板橋區信義街150巷內一棟透天公寓今天下午驚傳火警，共15人受困獲救，其中一名60多歲男子下肢輕微燙傷及兩名女住戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。