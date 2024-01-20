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年產1200萬打！善化啤酒廠驚傳火警 廠方：暫不影響產能

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台灣菸酒公司台南善化啤酒廠今天晚間傳出火警，廠區內一處分電室不明原因起起火，陣陣黑煙向外竄出，南市消防局出動14車28人到現場救援，布起水線灌救，約20分鐘將火勢撲滅，並無人員受傷受困，年關將至，廠方表示並不會影響酒品生產進度，後續將調查起火原因並盡速修復。

南市消防局20日晚間6時23分接獲報案，善化啤酒廠內汙水處理廠旁配電室2樓冒出黑煙，沒看到有明火竄出，立刻派遣南科、善化、大內、山上、新市分隊、新化中隊及第四大隊到場馳援。

消防人員到場後占據有利位置，等到廠方人員實施斷電後，出動4人分兩組拉起水線進入滅火，在6時51分撲滅火勢，打火弟兄也發現起火點疑似是分電室中的一個配電盤，已燒成一片焦黑。

善化啤酒廠年產量約1200萬打，經典口味的台灣啤酒是招牌產品，年節將至需求量大增，近來都在加緊生產，廠長邱金生表示，目前正在釐清起火原因，初步判斷對產能影響不大，將盡速進行檢修。

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台灣菸酒公司善化啤酒廠晚間發生火警，工廠內一處分電室不明原因起火，南消出動14車28人，20分鐘內撲滅火勢。記者莊曜聰／翻攝
台灣菸酒公司善化啤酒廠晚間發生火警，工廠內一處分電室不明原因起火，南消出動14車28人，20分鐘內撲滅火勢。記者莊曜聰／翻攝

火災 台南

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