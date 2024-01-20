北市大安警柔術國際賽奪金！為追特勤夢練超狂體、戰技

亞洲柔術運動聯盟「台灣國際柔術公開賽」今在台北市信義運動中心舉行，台北市大安分局警員何冠緯經半年密集訓練，今參賽一路過關斬將，勇奪中量級（76至81公斤級）冠軍，對此殊榮，警方表示將向上呈報爭取嘉獎，肯定何冠緯優秀表現。

「台灣國際柔術公開賽」有包含美國、加拿大、泰國等各國選手參賽，何冠緯在中量級脫穎而出，拿下金牌，賽後表示自己在半年內密集訓練，今天的比賽「有照劇本走」，和預期的結果相符，但因近期有點感冒，他抱病上陣體力下降，「冠軍賽感覺完全吸不到氣」，幸好平時的訓練有成果。

據悉，何冠緯36歲，嘉義人，爺爺曾在嘉義知名的「和平柔道館」訓練，何冠緯耳濡目染，從小學就開始接觸柔道，又常看港片，覺得電影裡的「飛虎隊」非常帥氣，從小就立志加入霹靂小組、成為英勇的特勤人員。

何冠緯說，為圓特勤夢，他一路精進自己的專業技能，除跆拳道、劍道、柔道、巴西柔術等體技經常出賽獲獎，也考取多項體適能教練、裁判證照。

特別的是，早在考取警察特考前，何冠緯就自費赴美接受戰術訓練，包含TS戰術射擊、HRE室內高風險突入、FA戰術醫療訓練等，曾參加美國西岸IDPA（國際防衛手槍協會）公開賽一級賽ＭＭ組，獲得第二名，去年更考取NRA美國步槍協會手槍、步槍技術教官證照。

何冠緯從104年特考班完訓後，曾派任新北市警局三重分局光明派出所，目前任職於台北市警局大安分局敦化南路派出所，他說，自己偏好在繁重單位任職，希望能迅速吸收養分，多多歷練，精進自己的執勤技巧。

何冠緯不僅戰技、體技一流，平時執勤表現也十分突出。2019年手遊「 Pokemon Go」在新北市辦「抓寶」活動，吸引國內外大批玩家前往參加，一名日籍旅客因語言不通在捷運站內卡關，何冠緯獲悉後，主動透過手機App翻譯，替該名旅客解惑。

同年一對新人不慎將婚戒遺落計程車上，何冠緯獲報後立刻用系統過濾計程車，及時找到計程車司機，尋回小倆口的婚戒；去年3月，一名有失智狀況的婦人搭上計程車卻忘記回家的路，何冠緯獲報後透過警政系統比對特徵，順利確認婦人身分，聯繫其家人將婦人帶回家。

何冠緯說，比賽奪冠不是自己厲害，只是要花時間練習，執勤技巧也一樣；下個階段總算要圓夢，預計今年將報考特勤，一圓自己從小到大的特勤夢。大安分局則表示，何冠緯利用勤餘鍛鍊強壯體魄，對於相關轄區治安的維護有其正面的意義，將利用公開場合給予表揚，鼓勵爭取運動競技的榮譽，也將向上呈報積極爭取嘉獎。