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以膠帶限制行動…新北教保員不當對待幼兒 遭罰8萬元解聘

中央社／ 新北20日電

新北市永和區某幼兒園鄧姓教保員，因幼兒午睡亂動，以膠帶限制行動，另對上廁所遲未返回教室的幼兒限制行動。教育局今天表示，鄧女不當對待幼兒調查屬實，已罰8萬元並解聘。

永和區某公立幼兒園負責人傍晚接受中央社記者電訪表示，去年11月接獲家長投訴，有教保人員不當對待幼兒，立即依規定與程序，通報教育局成案後，由市府專家小組調查、裁處。

專案小組查證，鄧姓教保員在午休時間，因為有幼兒睡覺時動來動去，為不影響其他幼童，於是以將睡袋中的幼生腳部，以膠帶貼在睡袋；雖並未纏繞雙腳，但違反教保服務人員條例，構成對幼兒有不當對待行為。

調查發現，另名幼生上廁所後，到了上課時間還沒回教室，為讓幼生知道要「準時回來上課」，教保員以手輕擋廁所門，不讓幼生從廁所內出來。

教育局今晚回應記者詢問時表示，據報後立即依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」調查，經查證鄧姓教保人員雖表示後悔，但行為違反教保服務人員條例，依規定懲處，罰鍰新台幣8萬元並解聘。

另名同班級的教保員，知悉有不當對待情形，卻未立即通報與處理幼生輔導管教行為，構成對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為，遭罰6000元。

教育局說，會持續宣導各幼兒園務必落實正向管教，以確實維護學生受教權、身體自主及人格發展權。對於不當管教將勿枉勿縱，若查證屬實將嚴懲，確保學生權益。

新北市永和區某幼兒園鄧姓教保員，因幼兒午睡亂動，以膠帶限制行動，另對上廁所遲未返回教室的幼兒限制行動。 情境示意圖。圖／Ingimage
新北市永和區某幼兒園鄧姓教保員，因幼兒午睡亂動，以膠帶限制行動，另對上廁所遲未返回教室的幼兒限制行動。 情境示意圖。圖／Ingimage

廁所 教育局 幼兒園

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