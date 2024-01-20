影／板橋舊公寓陷火海！消防出動大批人車 15人獲救、3人送醫
新北市板橋區信義街150巷內一棟透天公寓今天下午驚傳火警，共15人受困獲救，其中一名60多歲男子下肢輕微燙傷及兩名女住戶預防性送醫，確實起火原因有待進一步調查釐清。
新北市消防局今天下午4時21分獲報，板橋區信義路150巷內一棟5層樓，6樓頂加的建築物，1樓起火冒出大量火煙，新北市消防局出動各式消防車輛共39輛，消防人員73名前往搶救，經確認1樓及2樓都沒有人受困，3樓有1人，4樓有10人在陽台待救，6樓頂加處開放空間，有2人待救，都沒有立即危險。火勢在下午4時39分控制火勢。
火勢在下午4時39分控制，消防人員於下午4時51分完全撲滅火勢，燃燒面積約30坪，包括隔壁公寓也有2人，共15人受困獲救，其中一名60多歲男子下肢輕微燙傷及兩名女住戶吸入濃煙，預防性送醫。據了解，起火的一樓為做蠟燭的家庭式小型工廠，確實起火原因有待進一步調查釐清。
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