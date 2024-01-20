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男覬覦友人百萬現金搶奪後反遭拘禁 女友幫掩護衰成共犯

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣虎尾警分局今天破獲一起持槍強盜案件，案情雖發生本月13日選舉當日且已過1周，不過因涉及百萬鉅款，警方為查明金錢來源連日偵辦釐清，確認一對張姓父子、林姓情侶檔涉嫌重大，詢後移送法辦。

據了解，29歲林男與25歲張男本月8日相約至台南找另一名友人，林途中發現張的隨身包包內有現金240萬元，於是心起歹念搶奪，事後把贓物交給女友保管。

張男被搶後心生怨恨，於本月12日晚上以一起去找朋友為由騙林男出門見面，當晚張和父親壓制林回到雲林虎尾一處住所拘禁並持棍棒毆打，林的女友獲知約凌晨3時許向警方報案，檢警成立專案小組追查，隔天上午7點救出林男。

警方今天指出，選舉當日雖然勤務警力吃緊，所幸有賴警察局內勤支援，迅速成立專案小組並報請雲林地檢署檢察官曹瑞宏指揮偵辦，詢後將張姓父子及林男情侶檔分別依妨害自由、傷害及強盜等罪嫌移送雲林地檢署偵辦；另因林持有槍枝，也依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

虎尾警分局呼籲，民眾若發生私人糾紛應循正當法律途徑解決，勿尋求暴力及其他非法方式介入，以免觸法。

雲林縣虎尾警分局今天破獲一起持槍強盜案件，查扣槍枝、百萬現金等贓物。圖／警方提供
雲林縣虎尾警分局今天破獲一起持槍強盜案件，查扣槍枝、百萬現金等贓物。圖／警方提供
雲林縣虎尾警分局今天破獲一起持槍強盜案件，查扣槍枝、百萬現金等贓物。圖／警方提供
雲林縣虎尾警分局今天破獲一起持槍強盜案件，查扣槍枝、百萬現金等贓物。圖／警方提供
雲林縣虎尾警分局今天破獲一起持槍強盜案件，詢後移送涉嫌的林姓情侶檔及另一對張姓父子至地檢署偵辦。圖／警方提供
雲林縣虎尾警分局今天破獲一起持槍強盜案件，詢後移送涉嫌的林姓情侶檔及另一對張姓父子至地檢署偵辦。圖／警方提供
雲林縣虎尾警分局今天破獲一起持槍強盜案件，查扣百萬現金等贓物。圖／警方提供
雲林縣虎尾警分局今天破獲一起持槍強盜案件，查扣百萬現金等贓物。圖／警方提供

雲林 女友

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