影／高雄聯結車轉彎連爆胎冒煙 對向轎車驚呼：以為撞到了

高雄市一輛聯結車昨下午1時許行經鳳山區臨海路，左轉欲上國道交流道時，後方車輪爆胎，還冒出白煙，對向轎車一對男女目擊，女子驚呼「R..R」，男子當下解釋「爆胎」，女子稱「好大聲喔，以為是撞到」，正當兩人對話之際，聯結車又爆了另一個輪胎，幸未釀事故。

網路「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」貼出一則影片，只見一群車輛在鳳山區臨海路停等紅燈，當時一輛聯結車左轉彎欲上國道交流道，沒想到卻發生爆胎，後方還引起陣陣白煙，讓對向一輛轎車內的女子嚇壞，身旁的男駕駛當下釋疑指「爆胎」。

女子心有餘悸稱「好大聲喔，以為是撞到」，正當兩人對話之際，聯結車又爆了另一個輪胎，男子又解釋「大車爆胎就是這樣」，所幸當下爆胎的聯結車未造成其他車輛受害。