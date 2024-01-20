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影／高雄聯結車轉彎連爆胎冒煙 對向轎車驚呼：以為撞到了
高雄市一輛聯結車昨下午1時許行經鳳山區臨海路，左轉欲上國道交流道時，後方車輪爆胎，還冒出白煙，對向轎車一對男女目擊，女子驚呼「R..R」，男子當下解釋「爆胎」，女子稱「好大聲喔，以為是撞到」，正當兩人對話之際，聯結車又爆了另一個輪胎，幸未釀事故。
網路「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」貼出一則影片，只見一群車輛在鳳山區臨海路停等紅燈，當時一輛聯結車左轉彎欲上國道交流道，沒想到卻發生爆胎，後方還引起陣陣白煙，讓對向一輛轎車內的女子嚇壞，身旁的男駕駛當下釋疑指「爆胎」。
女子心有餘悸稱「好大聲喔，以為是撞到」，正當兩人對話之際，聯結車又爆了另一個輪胎，男子又解釋「大車爆胎就是這樣」，所幸當下爆胎的聯結車未造成其他車輛受害。
鳳山警分局指出，檢視該則影片後，經查南成派出所轄區當天並無相關報案情形，警方提醒駕駛人出門前應隨時注意車況及胎紋深度，如在道路行駛出現爆胎情形，將依道路交通管理處罰條例第30－1條1項規定「汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者」，可處駕駛人1000元以上6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行的處罰。
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