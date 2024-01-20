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陸軍特戰潘姓士兵深夜打獵疑墜馬崙山200米深谷 現場留血跡恐是這原因
服役於桃園龍潭的陸軍航空特戰指揮部28歲潘姓士兵，昨休假到台中市和平區親戚家住，未帶手機深夜獨自外出打獵，卻整夜未歸，家屬今早報警。搜救人員發現馬崙山登山口一棵樹掛有潘服務單位縮寫字樣帽子，現場地面、草地留有血跡，不排除獵打動物遺留，獵物恐掉落深谷，潘為撿取獵物摔落，消防局加派人力與民間救難團隊投入協尋。
現場搜救人員指出，在馬崙山登山口一棵樹上掛著一頂印有「A.A.S.F.C」字樣軍帽，其縮寫名稱為「中華民國陸軍航空特戰指揮部」，經家屬證實，失聯的潘員所服務單位正是桃園龍潭的陸軍航空特戰指揮部，擔任士兵一職。
現場協助搜救的原住民表示，原住民傳統習俗，在過年前夕會上山獵取獵物，一來供家族享用、二來與族人分享，增添過節喜氣，潘男可能是想利用休假時間上山打獵，但目前下落不明，令人擔心。
馬崙山登山口附近的地面與草上流有些許血跡，搜救人員初步研判，不排除潘男獵到飛鼠等獵物所遺留，獵物可能掉落200米深谷，潘男下切想撿拾獵物而失聯。
目前台中市消防局派遣人力，並請求迅雷等民間搜救團隊支援空拍機與人力，加強協尋。
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