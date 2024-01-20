影／新北搜救犬Amei今授階 119防災園遊會歡樂登場

新北市政府今天上午在板橋遠東香榭大道辦理「新北平安 幸福向前」119消防節誌慶活動，新北市副市長朱惕之勉勵全體消防與義消人員、也感謝企業熱心公益、表揚菁勇消防及績優專技人員，並為搜救犬Amei授階，活動現場設置多元宣導園遊會，吸引許多民眾共襄盛舉，展現市府團隊活力及公私合作致力防災精神。

今天現場活動由搜救犬侷限隧道及多桶搜索等專業演練揭開序幕，並頒發感謝狀予財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、新北市液化氣體燃料商業同業公會及液化石油氣分裝同業公會積極協助推動防災工作；遠東資源開發股份有限公司無償借用場地辦理本次活動；台灣區瓦斯器材工業同業公會等12家企業捐贈171台燃氣熱水器補助弱勢民眾安裝；表揚財團法人新北消防設備師、士及消防工程器材商業同業公會15名績優人員，為場所消防安全把關，並榮獲「消防暨義消之最」19位菁勇消防人員。

今天現場整合設置39個多元宣導關卡，包含「新北汪汪隊」搜救犬互動、「星火求生記」AR防火教具及「浪愛有家、愛心認養」認養毛寶貝免費狂犬病疫苗注射等，現場開放消防機器人、重機具部隊、雲梯車等救災雄兵，提供近距離體驗搭乘!完成10項關卡還可獲得精美紀念品及參加摸彩抽iPad，更開放100名一日消防員參觀消防局活動，讓民眾可穿著消防衣射水及參觀119，寓教於樂學防災。