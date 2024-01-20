插隊被叭不爽？高雄轎車2乘客冒出車外叫囂 下場慘了
網傳影片，1輛轎車昨天經過高雄市苓雅區中正一路高速公路涵洞，車上2名乘客在車輛行駛間，先後半身站出車窗、車門，對後車叫囂，令路人吃驚。今天警方檢視影片，將對駕駛人開罰。
據了解，昨天上午8時許，1輛白色轎車沿高雄市苓雅區中正一路由西向東行駛，車上後座1名男子先是開車窗站出車窗，對後車叫囂，轎車行駛到中正一路高速公路涵洞下，突然在車道中暫停，轎車後座及右前座2名男子又站在車門處叫囂，經路人的行車記錄器錄下畫面。
據悉，這輛轎車在中正一路疑要插隊超車，遭後車按喇叭，2名乘客才從車窗、車門探身對後車嗆聲。
警方經檢視影片，表示這輛轎車未遇突發狀況，行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，依道路交通管理處罰條例第43條第1項4款，可處6000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月，另乘客站立於車門處，也違反道路交通管理處罰條例第30條第1項7款，「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，可處3000元至1萬8000元罰鍰，警方將依規定掣單舉發。
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