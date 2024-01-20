高雄「這兩家」行員一天內阻詐450萬 詐團套路如出一轍

高雄楠梓2民眾受詐騙廣告誘惑，加入網路股市群組後，按指示年初同日赴元大銀行右昌分行、台灣企銀仁大分行，分別臨櫃欲匯款70萬、380萬，因行員機警發現帳戶遭警示，兩人才沒因此當上冤大頭。

「同天匯款的兩人，都受同樣詐騙套術誘惑。」楠梓分局指出，兩名受害人都是被網友慫恿投資，還以掌握「平台漏洞、後台程式」等話術，宣稱能保證獲利、穩賺不賠甚至還利潤豐厚。

當兩人後續加入該詐團LINE群組後，群組內自稱「老師、分析師」的人假冒教學及代操，且群組內不斷有其他學員獲利貼文，且初期帳面顯示獲利，後期加碼資金投入後，便以領出獲利須繳交保證金匯款至指定銀行帳戶。

兩人聽從詐團成員指示，銀行臨櫃匯款時，經行員機警詢問匯款用途，審慎查詢受款帳戶，因發現帳戶已遭通報警示，立即通知派出所員警到場，才即時攔阻被騙民眾匯款。