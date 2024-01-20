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高雄「這兩家」行員一天內阻詐450萬 詐團套路如出一轍

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓2民眾受詐騙廣告誘惑，加入網路股市群組後，按指示年初同日赴元大銀行右昌分行、台灣企銀仁大分行，分別臨櫃欲匯款70萬、380萬，因行員機警發現帳戶遭警示，兩人才沒因此當上冤大頭。

「同天匯款的兩人，都受同樣詐騙套術誘惑。」楠梓分局指出，兩名受害人都是被網友慫恿投資，還以掌握「平台漏洞、後台程式」等話術，宣稱能保證獲利、穩賺不賠甚至還利潤豐厚。

當兩人後續加入該詐團LINE群組後，群組內自稱「老師、分析師」的人假冒教學及代操，且群組內不斷有其他學員獲利貼文，且初期帳面顯示獲利，後期加碼資金投入後，便以領出獲利須繳交保證金匯款至指定銀行帳戶。

兩人聽從詐團成員指示，銀行臨櫃匯款時，經行員機警詢問匯款用途，審慎查詢受款帳戶，因發現帳戶已遭通報警示，立即通知派出所員警到場，才即時攔阻被騙民眾匯款。

高雄市警局楠梓分局分局長陳膺方前天赴這兩家阻詐銀行表揚，讚許有功銀行員熱心協助，順利在第一時間成功攔阻民眾被騙匯款。

高雄元大銀行右昌分行、台灣企銀仁大分行的銀行員於櫃檯阻詐共450萬元（示意圖）。記者古和純／攝影
高雄元大銀行右昌分行、台灣企銀仁大分行的銀行員於櫃檯阻詐共450萬元（示意圖）。記者古和純／攝影
高雄市警局楠梓分局分局長陳膺方前往元大銀行右昌分行，表揚銀行員阻詐70萬元。記者古和純／翻攝
高雄市警局楠梓分局分局長陳膺方前往元大銀行右昌分行，表揚銀行員阻詐70萬元。記者古和純／翻攝
高雄市警局楠梓分局分局長陳膺方前往台灣企銀仁大分行，表揚銀行員阻詐380萬元。記者古和純／翻攝
高雄市警局楠梓分局分局長陳膺方前往台灣企銀仁大分行，表揚銀行員阻詐380萬元。記者古和純／翻攝

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