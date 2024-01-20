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台東民風純樸 警方去年攔阻詐騙案58件金額逾2千萬元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

政府積極打擊詐騙，台東縣警察局透過各種管道不斷防詐宣導，統計去年與金融機構成功攔阻58件詐騙案，金額逾2千萬元新台幣。其中以假投資、假網拍及假愛情分列台東詐騙手法的前3名。

警局指出，統計去年與金融機構共同成功攔阻58件詐騙案，攔阻金額新台幣2214萬5980元，和前年比較列為增加，顯見民眾在未查證下仍易受詐騙上當，但件數增加也證明警方與行員明察秋毫。

詐騙充斥整個社會，手法也不斷變化更新，雖司法警政單位強化宣導籲民眾不要受騙，但似乎不少人仍落入圈套，把辛苦賺來的錢，白白給了詐騙集團損失慘重，民風純樸的台東，民眾更易受騙。

根據縣警局分析台東最常見詐騙手法前3名，分別為高獲利、分紅的假投資、網路購物匯款拿不到貨，甚至賣家消失的假網拍，以及騙取感情要錢的假愛情，去年攔阻最高單筆金額達300萬元。

「邊看手機邊講電話匯款或領錢，就通報。」一名銀行陳姓行員說，有時候雞婆會被民眾罵，但若真的是成功攔阻詐騙，心裡會很踏實，有成就感，她自己10年來就攔過快80件的詐騙了。

縣警局強調，防詐宣導只是預防性的治標，最重要的是民眾本身，接到可疑不熟悉的電話或訊息，甚至陌生人，一定要求證再求證，網路買東西也不要貪小便宜，永遠記住天下絕對沒有白吃的午餐這句話。

台東縣警察局透過各種管道不斷防詐宣導，統計去年與金融機構成功攔阻58件詐騙案，金額逾2千萬元新台幣。圖／台東縣警察局提供
台東縣警察局透過各種管道不斷防詐宣導，統計去年與金融機構成功攔阻58件詐騙案，金額逾2千萬元新台幣。圖／台東縣警察局提供
台東縣警局分析縣內最常見詐騙手法前3名，分別為高獲利、分紅的假投資、網路購物匯款拿不到貨，甚至賣家消失的假網拍，以及騙取感情要錢的假愛情。圖／台東縣警察局提供
台東縣警局分析縣內最常見詐騙手法前3名，分別為高獲利、分紅的假投資、網路購物匯款拿不到貨，甚至賣家消失的假網拍，以及騙取感情要錢的假愛情。圖／台東縣警察局提供

詐騙集團 台東

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