影／蘆洲食品貨車自撞側翻 波及13輛機車司機脫困輕傷
鄭姓食品送貨車司機今天清晨開車行經新北市五股區成泰路四段，不慎失控自撞側翻，現場波及路旁13輛機車。鄭男輕微擦挫傷送醫沒有大礙，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，鄭姓男子（30歲）是一名食品配送司機，今天清晨5時30分左右，他駕駛一輛食品貨車行經新北市五股區成泰路四段10號前，不慎失控自撞側翻波及13輛機車。
新北市消防局獲報，出動各式搶救車輛8車、消防員20人前往救援，鄭男已自行脫困爬出車外，救護人員檢視鄭男僅肢體些微擦挫傷，緊急送醫急救沒有大礙。鄭男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
新北市消防局第二大隊提醒，民眾發現有車禍夾困案件，於報案時可告知受傷人數及傷勢，以利消防局派遣適合救援能量車組前往救援。另外，傷者在無立即危險情況切勿搬移，以免傷者二次傷害。
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