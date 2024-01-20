影／蘆洲食品貨車自撞側翻 波及13輛機車司機脫困輕傷

鄭姓食品送貨車司機今天清晨開車行經新北市五股區成泰路四段，不慎失控自撞側翻，現場波及路旁13輛機車。鄭男輕微擦挫傷送醫沒有大礙，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，鄭姓男子（30歲）是一名食品配送司機，今天清晨5時30分左右，他駕駛一輛食品貨車行經新北市五股區成泰路四段10號前，不慎失控自撞側翻波及13輛機車。

新北市消防局獲報，出動各式搶救車輛8車、消防員20人前往救援，鄭男已自行脫困爬出車外，救護人員檢視鄭男僅肢體些微擦挫傷，緊急送醫急救沒有大礙。鄭男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。