快訊

113學測數學A／ 比前2年難、題目活...向量題型多 需用較多觀念解

2024年「3生肖」一鳴驚人！猴感情有斬獲、鼠投資有成、第一名不斷突破高峰

到好市多開心折抵「好多金」 苦主忘1件事扼腕嘆：無法兌獎

影／蘆洲食品貨車自撞側翻 波及13輛機車司機脫困輕傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

鄭姓食品送貨車司機今天清晨開車行經新北市五股區成泰路四段，不慎失控自撞側翻，現場波及路旁13輛機車。鄭男輕微擦挫傷送醫沒有大礙，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，鄭姓男子（30歲）是一名食品配送司機，今天清晨5時30分左右，他駕駛一輛食品貨車行經新北市五股區成泰路四段10號前，不慎失控自撞側翻波及13輛機車。

新北市消防局獲報，出動各式搶救車輛8車、消防員20人前往救援，鄭男已自行脫困爬出車外，救護人員檢視鄭男僅肢體些微擦挫傷，緊急送醫急救沒有大礙。鄭男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市消防局第二大隊提醒，民眾發現有車禍夾困案件，於報案時可告知受傷人數及傷勢，以利消防局派遣適合救援能量車組前往救援。另外，傷者在無立即危險情況切勿搬移，以免傷者二次傷害。

鄭男今天清晨駕駛貨車，人車在新北市五股區成泰路四段10號前側翻，現場波及13輛機車，鄭男沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
鄭男今天清晨駕駛貨車，人車在新北市五股區成泰路四段10號前側翻，現場波及13輛機車，鄭男沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
鄭男今天清晨駕駛貨車，人車在新北市五股區成泰路四段10號前側翻，現場波及13輛機車，鄭男沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
鄭男今天清晨駕駛貨車，人車在新北市五股區成泰路四段10號前側翻，現場波及13輛機車，鄭男沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
鄭男今天清晨駕駛貨車，人車在新北市五股區成泰路四段10號前側翻，現場波及13輛機車，鄭男沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
鄭男今天清晨駕駛貨車，人車在新北市五股區成泰路四段10號前側翻，現場波及13輛機車，鄭男沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
鄭男今天清晨駕駛貨車，人車在新北市五股區成泰路四段10號前側翻，現場波及13輛機車，鄭男沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
鄭男今天清晨駕駛貨車，人車在新北市五股區成泰路四段10號前側翻，現場波及13輛機車，鄭男沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

自撞 失控 車禍

延伸閱讀

台65線1.6K曳引車追撞小貨車 砂石散落一地1傷送醫

高雄輕軌遭機車擦撞受損 騎士手腳擦挫傷

汽車過彎閃車不慎…..人車翻覆 女駕駛爬出脫困輕傷

影／驚險！五股過彎兩車緊貼.... 貨車撞機車 母女摔地險遭輪壓

相關新聞

桃園行人侵入台鐵路線 區間車死傷事故恐影響學測考生

113學年度大學學科能力測驗今天登場，台鐵一列1109次區間車今天清晨於內壢至中壢站間發生人員闖入被車輛撞擊事件，多輛列...

萬華西門町五福大樓今晨起大火 緊急疏散29人

今天清晨6時46分，台北市西門町漢口街二段五福大樓，2樓倉庫火警，舞台設備及雜物燒毀，燃燒面積約20平方公尺...

離奇失蹤？28歲男馬崙山登山口失聯 疑摔落200米深谷

28歲潘姓男子昨從苗栗到台中市和平區親戚家居住，昨晚稱要出門走走，未帶手機，整夜未歸，家屬今早報案協尋。據悉，在馬崙山登...

小六生柯文哲「小草」選前去造勢大會 家人不知警狂找2小時

民眾黨主席柯文哲此次總統大選，不敵藍綠夾殺落敗，但獲得369萬多票，柯文哲感謝「小草」在這次選戰中挺身站出來，面對藍綠高...

影／新北搜救犬Amei今授階 119防災園遊會歡樂登場

新北市政府今天上午在板橋遠東香榭大道辦理「新北平安 幸福向前」119消防節誌慶活動，新北市副市長朱惕之勉勵全體消防與義消...

插隊被叭不爽？高雄轎車2乘客冒出車外叫囂 下場慘了

網傳影片，1輛轎車昨天經過高雄市苓雅區中正一路高速公路涵洞，車上2名乘客在車輛行駛間，先後半身站出車窗、車門，對後車叫囂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。