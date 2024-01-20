台東男疲勞開車撞飛行人逃逸 40歲男不敵死神傷重不治

台東台9線379.1公里處，昨晚7時24分許，發生一起路人遭車撞飛慘死的肇逃意外，當時雖有旁人發現傷者郭姓男子倒臥路中央，趕緊通報警消查看，但郭男當場失去生命跡象，輾轉送醫搶救後，最終仍傷重不治，至於肇事車主蔡姓男子，於8時50分投案，今早被警方依過失致死罪移送台東地檢署偵辦。

年關將近，台東太麻里鄉卻發生一起不幸的死亡事故，警方指出，40歲郭姓民眾當晚正步行穿越省道馬路時，遭自大武方向駛來的30歲蔡男轎車直接衝撞，而蔡男肇事後，逕自往台東方向逃逸，獨留被他撞飛倒地的郭姓男子，橫躺在血泊之中。

郭男被發現時，一動也不動地倒在省道路中央，路人當下嚇得不敢靠近查看，向119通報求救，而消防局知本分隊的救護人員到場一看，郭男已失去呼吸、心跳，趕緊向消防局指揮中心請求，由高級救護隊接駁支援。

雖經高救隊緊急救命處置，並後送至台東馬偕醫院搶救，最終郭男仍回天乏術傷重不治；蔡男後續於8時50分蔡民至美和派出所投案，坦承自己正是這起嚴重車禍意外的肇逃駕駛人，只因疲勞駕駛，不慎撞飛穿越道路的郭男。