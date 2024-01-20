高雄小吃部闆娘接檢察官來電嚇到腿軟 領48萬警揭有詐

邱姓婦人在高雄市三民區經營麵店小吃部，前天上午接獲戶政機關來電，聲稱她證件遭偽造，後電話轉至假檢察官，告知她涉洗錢案，讓邱嚇到腿軟，後到農會欲提領48萬現金，行員見她領錢卻直講電話，懷疑有詐報警，警方到場，識破是假檢警詐騙手法，讓邱保住辛苦錢。

三民二警分局鼎金派出所警員謝明樺、吳柔臻前天上午擔服巡邏勤務，接獲轄區農會通報，指有婦人欲臨櫃提領48萬元，行員發現婦人取款時仍不斷講電話，察覺有異，請求警方前往協助了解。

警方到場後，詢問邱姓婦人（65歲），得知邱在農會附近經營麵店小吃部，邱告知警方，早上在家中接獲戶政機關來電，對方稱她證件遭偽造，隨後電話被轉至一名自稱是高雄地檢署主任檢察官的手上。

邱婦說，平常根本不可能接到檢察官的電話，但檢察官卻說，她涉及洗錢案，必須將帳戶內的錢領出作為查證之用，讓她嚇到腿軟，才按照對方指示先將帳戶內的48萬領出。