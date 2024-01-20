嘉義市連棟磚木造住宅火警延燒1小時多撲滅 1名消防隊員受傷
嘉義市消防局凌晨4點59分獲報，林森東路691巷一處磚木造連棟住宅火警，消防局出動大批消防車及消防隊員搶救，火勢濃煙大，消防人員救出1名手臂燒傷男子，為防火勢延燒，隊員林培群英勇救火，執行屋頂架梯搶救作業，踩到塑膠採光板跌落受傷送嘉基，檢查右肩脫臼，已診治完畢出院返隊休息。
新任消防局郭立昌趕往嘉基探視慰問，受傷隊員林培群說，他在火場執行屋頂架梯搶救作業時，踩到塑膠採光板，因目視表面與其他屋頂無異，跌落受傷，右肩脫臼，已診治完畢。
警消初步調查，火警起火房屋男屋主獨居，疑煮開水不慎失火，見火大喊「失火了！」鄰居驚醒通報消防局，消防人員到場疏散居民，急救燒傷的男子，男子嚇得全身發抖。
消防隊員布水線滅火，因火警地點巷弄小，又是連棟磚木造平房，搶救滅火困難，延燒到凌晨6點20分撲滅火勢，火警原因消防局鑑識調查中。這起火警由後湖分隊分隊長黃柄樺指揮，共出動6個分局消防人車搶救。
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