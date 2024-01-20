快訊

西門町五福大樓2樓陷火海 緊急疏散29人

獨／跑單幫賺外快...攜黃金走小三通被陸查獲 過年可能回不來

嘉義市連棟磚木造住宅火警延燒1小時多撲滅 1名消防隊員受傷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市消防局凌晨4點59分獲報，林森東路691巷一處磚木造連棟住宅火警，消防局出動大批消防車及消防隊員搶救，火勢濃煙大，消防人員救出1名手臂燒傷男子，為防火勢延燒，隊員林培群英勇救火，執行屋頂架梯搶救作業，踩到塑膠採光板跌落受傷送嘉基，檢查右肩脫臼，已診治完畢出院返隊休息。

新任消防局郭立昌趕往嘉基探視慰問，受傷隊員林培群說，他在火場執行屋頂架梯搶救作業時，踩到塑膠採光板，因目視表面與其他屋頂無異，跌落受傷，右肩脫臼，已診治完畢。

警消初步調查，火警起火房屋男屋主獨居，疑煮開水不慎失火，見火大喊「失火了！」鄰居驚醒通報消防局，消防人員到場疏散居民，急救燒傷的男子，男子嚇得全身發抖。

消防隊員布水線滅火，因火警地點巷弄小，又是連棟磚木造平房，搶救滅火困難，延燒到凌晨6點20分撲滅火勢，火警原因消防局鑑識調查中。這起火警由後湖分隊分隊長黃柄樺指揮，共出動6個分局消防人車搶救。

嘉市新任消防局郭立昌（左）趕往嘉基探視慰問受傷消防隊員林培群（右）。記者魯永明／翻攝
嘉市新任消防局郭立昌（左）趕往嘉基探視慰問受傷消防隊員林培群（右）。記者魯永明／翻攝
為防火勢延燒，消防隊員林培群英勇救火，執行屋頂架梯搶救作業，踩到塑膠採光板跌落受傷送嘉基治療。記者魯永明／翻攝
為防火勢延燒，消防隊員林培群英勇救火，執行屋頂架梯搶救作業，踩到塑膠採光板跌落受傷送嘉基治療。記者魯永明／翻攝

獨居 嘉義 火災

延伸閱讀

嘉市暗夜連棟木造平房住宅火警 1名男子手臂燒傷送醫

新北新店鐵皮工廠暗夜冒火光 消防人車緊急滅火

澎湖消防節送好禮 提高超勤加班費與救護裝備

金門消防節慶祝大會 立委陳玉珍頒獎給同名的她成亮點

相關新聞

萬華西門町五福大樓今晨起大火 緊急疏散29人

今天清晨6時46分，台北市西門町漢口街二段五福大樓，2樓「亞洲舞廳」倉庫火警，舞台設備及雜物燒毀，燃燒面積約20平方公尺...

嘉義市連棟磚木造住宅火警延燒1小時多撲滅 1名消防隊員受傷

嘉義市消防局凌晨4點59分獲報，林森東路691巷一處磚木造連棟住宅火警，消防局出動大批消防車及消防隊員搶救，火勢濃煙大，...

高雄男深夜開車自撞分隔島公車亭 疑「這原因」釀禍

高雄仁武區高楠公路昨天深夜11時許，發生車輛慘撞分隔島的車禍意外，警方指出，曾姓男駕駛當時開車由北向南行駛該處時，疑因精...

嘉市暗夜連棟木造平房住宅火警 1名男子手臂燒傷送醫

嘉義市消防局凌晨4點59分獲報，後庄里林森東路691巷一處木造連棟平房住宅火警，消防局出動大批消防車及消防隊員滅火，消防...

新北新店鐵皮工廠暗夜冒火光 消防人車緊急滅火

新北市新店區一間鐵皮工廠19日深夜冒出火光及濃煙，新北市消防局獲報調派大批消防人車緊急前往撲滅火勢。經查沒有人員傷亡，起...

新北永和傳幼兒園不當管教 解聘1員

新北永和區某幼兒園爆出有教保員不當管教幼生，因幼生午睡時亂動，即用膠帶纏雙腳，另名幼生到上課時間仍在廁所未回教室，教保員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。