嘉市暗夜連棟木造平房住宅火警 1名男子手臂燒傷送醫
嘉義市消防局凌晨4點59分獲報，後庄里林森東路691巷一處木造連棟平房住宅火警，消防局出動大批消防車及消防隊員滅火，消防人員救出1名男子，男子手臂燒傷送醫，火勢延燒，消防人員布水線滅火，在5點50分控制火勢。火警原因鑑識調查中。
警消初步調查，火警起火房屋男屋主，疑煮開水不慎失火，見發火了，大喊「失火了！」鄰居驚醒通報消防局，消防人員到場疏散居民，急救燒傷男子，男子嚇得全身發抖，消防人員布水線滅火，因火警地點巷弄小，又是連棟平房，搶救滅火困難。火勢在5點50分控制。
消防局由後湖分隊分隊長黃柄樺指揮，率後湖、東區、蘭潭、第一、第二分隊搶救中。現場為磚木造建築，全面燃燒有延燒情況，加派第六個分隊（德安）趕往。
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