高雄男深夜開車自撞分隔島公車亭 疑「這原因」釀禍

高雄仁武區高楠公路昨天深夜11時許，發生車輛慘撞分隔島的車禍意外，警方指出，曾姓男駕駛當時開車由北向南行駛該處時，疑因精神不濟自撞分隔島，整根路燈都被撞倒在地，大幸的是，曾男無傷，且未波及用路人，至於詳細肇事原因，仍待警方進一步調查。

昨晚仁武分局澄觀派出所員警接獲報案，指稱一輛白色轎車離奇自撞卡在高楠公路公車亭旁；員警到場時，發現該車右車輪整顆撞飛，車頭明顯因劇烈擦撞凹陷毀損嚴重，駕駛曾男毫髮無傷逃過一劫，經警詢，他疑似疲勞駕駛釀禍，酒測值為0。