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新北新店鐵皮工廠暗夜冒火光 消防人車緊急滅火

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區一間鐵皮工廠19日深夜冒出火光及濃煙，新北市消防局獲報調派大批消防人車緊急前往撲滅火勢。經查沒有人員傷亡，起火原因及損失金額，有待進一步調查釐清。

昨晚9時54分，新店區安忠路巷內一間鐵皮建物冒出大量黑煙及火光，民眾路過發現後趕緊撥打119報案，新北市消防局第四救災救護大隊獲報，立即派遣1中隊4分隊共13車33人前往救援。

消防人員到場後，發現起火地點為一間玻璃工廠，鐵皮廠房內有明火及濃煙竄出，疑似燃燒辦公空間外的雜物，火勢並未擴大，但煙霧濃厚。消防人員立即破門進入，布兩條水線緊急滅火，冒險入內搜索工廠內是否有人員受困，火勢於昨晚10時12分完全撲滅，燃燒面積約10平方公尺，沒有人員傷亡，確實起火原因及損失金額，有待火調人員進一步調查釐清。

第四救災救護大隊長陳志瑋表示，鐵皮屋的結構容易積熱，一旦發生火災，火勢會迅速蔓延，呼籲民眾應定期檢查電線、電器等設備，避免過載或老化引發火災，並保持鐵皮屋的通風良好。

新北市新店區安路一間鐵皮工廠19日深夜冒出火光及濃煙，新北市消防局獲報調派大批消防人車緊急前往撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安路一間鐵皮工廠19日深夜冒出火光及濃煙，新北市消防局獲報調派大批消防人車緊急前往撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安路一間鐵皮工廠19日深夜冒出火光及濃煙，新北市消防局獲報調派大批消防人車緊急前往撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安路一間鐵皮工廠19日深夜冒出火光及濃煙，新北市消防局獲報調派大批消防人車緊急前往撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝

火災 老化

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