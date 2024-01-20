新北新店鐵皮工廠暗夜冒火光 消防人車緊急滅火

新北市新店區一間鐵皮工廠19日深夜冒出火光及濃煙，新北市消防局獲報調派大批消防人車緊急前往撲滅火勢。經查沒有人員傷亡，起火原因及損失金額，有待進一步調查釐清。

昨晚9時54分，新店區安忠路巷內一間鐵皮建物冒出大量黑煙及火光，民眾路過發現後趕緊撥打119報案，新北市消防局第四救災救護大隊獲報，立即派遣1中隊4分隊共13車33人前往救援。

消防人員到場後，發現起火地點為一間玻璃工廠，鐵皮廠房內有明火及濃煙竄出，疑似燃燒辦公空間外的雜物，火勢並未擴大，但煙霧濃厚。消防人員立即破門進入，布兩條水線緊急滅火，冒險入內搜索工廠內是否有人員受困，火勢於昨晚10時12分完全撲滅，燃燒面積約10平方公尺，沒有人員傷亡，確實起火原因及損失金額，有待火調人員進一步調查釐清。