聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北永和傳幼兒園不當管教 解聘1員

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北市永和區某幼兒園被網友爆料，去年11月教保員對幼生不當管教。 情境示意圖。圖／Ingimage
新北市永和區某幼兒園被網友爆料，去年11月教保員對幼生不當管教。 情境示意圖。圖／Ingimage
新北永和區某幼兒園爆出有教保員不當管教幼生，因幼生午睡時亂動，即用膠帶纏雙腳，另名幼生到上課時間仍在廁所未回教室，教保員擋住門不讓出來。教育局表示，經查確實構成體罰及不當對待，1人依違反教保服務人員條例分別罰8萬並解聘；另1人罰6千元。

有民眾日前在「我是永和人」社團中，貼出被開罰的教保員名字，內容提到「教保服務人員對幼兒有不當對待行為」及「教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為」，分別被開罰8萬元及6千元，此事也在社團內引發討論。

據了解，該案發生在去年11月，鄧姓教保員在午休時間，認為一名幼生睡覺時扭來扭去，鄧為了不讓幼生亂動影響其他學生，就用膠帶把幼生的雙腳纏住。

而另一名幼生則是跟鄧姓教保員說要上廁所，但到了上課時間還沒回來，鄧姓教保員為了讓幼生知道要「準時回來上課」，就把廁所門擋著，不讓幼生從廁所內出來。

教育局表示，鄧員對幼生限制行動的狀況，確實構成不當對待、情節重大的體罰行為，依照教保服務人員條例開罰8萬、解聘並列管1年；而一起管理同班級的賴姓教保員，明知鄧員有不正當管教行為，卻卻漠視且未積極協助幼生輔導管教行為，構成非屬情節重大的不當對待，則開罰6千元。

廁所 教育局 永和 幼兒園

延伸閱讀

雙腳纏膠帶、關廁所…新北教保員不當管教 遭開罰8萬元、列管1年

幼兒園女教保員被控抓傷男童臉 有家長肯定：她教學認真

嘉義某國立大學講師簡訊性騷2學生 不滿被解聘提上訴屢被駁

教保員喊沒有考績獎金、加班只能補休 教育部回應了

相關新聞

新北永和傳幼兒園不當管教 解聘1員

新北永和區某幼兒園爆出有教保員不當管教幼生，因幼生午睡時亂動，即用膠帶纏雙腳，另名幼生到上課時間仍在廁所未回教室，教保員...

新北新店鐵皮工廠暗夜冒火光 消防人車緊急滅火

新北市新店區一間鐵皮工廠19日深夜冒出火光及濃煙，新北市消防局獲報調派大批消防人車緊急前往撲滅火勢。經查沒有人員傷亡，起...

東北角平溪、瑞芳山區連傳兩起山區救援 3人獲救下山

東北角山區今天傳出兩起山區救援案件，下午一名婦人在平溪區內平林山迷路，晚間瑞芳區獅子嘴奇岩也有一男一女求救，消防人員都上...

台東男暗夜遭車衝撞倒地無心跳 路人嚇壞急報案求救

台東太麻里鄉三和村今晚7時30分許，有民眾發現約60歲男子倒臥在地，一動也不動，靠近一看疑被車撞倒在地，嚇得趕緊報案。不...

男子異想天開變造發票 200元獎金落空還吃官司

桃園陳姓男子前年4月間某日傍晚持1張當年1-2月統一發票，前往離住處有2.5公里遠、位於觀光夜市附近的統一超商領取200...

父子檔海邊釣魚一回頭路沒了 受困消波塊警消涉水救人

台南七股一對蔡姓父子今午到海邊釣魚，未料潮汐變化太快，加上風浪強勁，兩人警覺時已受困，只能躲在消波塊上待援，消防人員據報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。