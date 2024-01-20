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新北永和傳幼兒園不當管教 解聘1員
新北永和區某幼兒園爆出有教保員不當管教幼生，因幼生午睡時亂動，即用膠帶纏雙腳，另名幼生到上課時間仍在廁所未回教室，教保員擋住門不讓出來。教育局表示，經查確實構成體罰及不當對待，1人依違反教保服務人員條例分別罰8萬並解聘；另1人罰6千元。
有民眾日前在「我是永和人」社團中，貼出被開罰的教保員名字，內容提到「教保服務人員對幼兒有不當對待行為」及「教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為」，分別被開罰8萬元及6千元，此事也在社團內引發討論。
據了解，該案發生在去年11月，鄧姓教保員在午休時間，認為一名幼生睡覺時扭來扭去，鄧為了不讓幼生亂動影響其他學生，就用膠帶把幼生的雙腳纏住。
而另一名幼生則是跟鄧姓教保員說要上廁所，但到了上課時間還沒回來，鄧姓教保員為了讓幼生知道要「準時回來上課」，就把廁所門擋著，不讓幼生從廁所內出來。
教育局表示，鄧員對幼生限制行動的狀況，確實構成不當對待、情節重大的體罰行為，依照教保服務人員條例開罰8萬、解聘並列管1年；而一起管理同班級的賴姓教保員，明知鄧員有不正當管教行為，卻卻漠視且未積極協助幼生輔導管教行為，構成非屬情節重大的不當對待，則開罰6千元。
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