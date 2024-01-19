金門消防節慶祝大會 立委陳玉珍頒獎給同名的她成亮點

今天是一年一度的消防節，金門縣消防局舉辦第29屆消防節慶祝大會，邀請副縣長李文良、立法委員陳玉珍等人到場主持頒獎，當陳玉珍頒獎給金沙防火宣導分隊隊員陳玉珍時，由於兩人同名，她當下笑著說，歷史的鏡頭「陳玉珍頒獎給陳玉珍」，兩位陳玉珍在台上笑的很燦爛，也讓現場氣氛輕鬆不少。

這項慶祝大會今天下午14點在消防局大禮堂舉行，由李文良主持，包括陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、議員蔡其雍、王國代等人都到場祝賀，會中除致贈各方友軍協助救災感謝狀，表揚績優消防、義消及志工人員外，活動最後更一起大合唱「你是我的兄弟」，真情流露，相當感人。

李文良在致詞時表示，即使在縣庫財政困窘、資源有限，縣府依然大力推動消防業務，充實金門消防人力、裝備和器材，改善消防的職場環境，提升消防量能，讓同仁無後顧之憂，全力投入消防工作，也恭喜獲獎人員，請大家一起為提升金門消防安全奮鬥，提供鄉親更優質的服務，縣民才能安居樂業，讓金門縣成為零災害，民眾安居樂業的縣市首選。

陳玉珍則說，她看到消防人員拍微電影得獎，還有人參加文學獎比賽得名，她稱讚消防伙伴真的是「文武雙全」，代表金門鄉親感謝他們守護金門。

稍後在進行頒獎時，陳玉珍頒獎給「同名」的金沙防火宣導分隊隊員陳玉珍；據了解，這名宣導分隊員陳玉珍，加入金沙防火宣導隊已逾25年，她本來在開文具店，後來景氣不佳，就把文具店收起來，改當保母與照顧孫子，閒暇之餘就當消防志工；她說，因為她跟陳玉珍同名，每次在外面遇到立委陳玉珍，她都會很熱情跟她打招呼，讓她也很窩心。