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金門消防節慶祝大會 立委陳玉珍頒獎給同名的她成亮點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

今天是一年一度的消防節，金門縣消防局舉辦第29屆消防節慶祝大會，邀請副縣長李文良、立法委員陳玉珍等人到場主持頒獎，當陳玉珍頒獎給金沙防火宣導分隊隊員陳玉珍時，由於兩人同名，她當下笑著說，歷史的鏡頭「陳玉珍頒獎給陳玉珍」，兩位陳玉珍在台上笑的很燦爛，也讓現場氣氛輕鬆不少。

這項慶祝大會今天下午14點在消防局大禮堂舉行，由李文良主持，包括陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、議員蔡其雍、王國代等人都到場祝賀，會中除致贈各方友軍協助救災感謝狀，表揚績優消防、義消及志工人員外，活動最後更一起大合唱「你是我的兄弟」，真情流露，相當感人。

李文良在致詞時表示，即使在縣庫財政困窘、資源有限，縣府依然大力推動消防業務，充實金門消防人力、裝備和器材，改善消防的職場環境，提升消防量能，讓同仁無後顧之憂，全力投入消防工作，也恭喜獲獎人員，請大家一起為提升金門消防安全奮鬥，提供鄉親更優質的服務，縣民才能安居樂業，讓金門縣成為零災害，民眾安居樂業的縣市首選。

陳玉珍則說，她看到消防人員拍微電影得獎，還有人參加文學獎比賽得名，她稱讚消防伙伴真的是「文武雙全」，代表金門鄉親感謝他們守護金門。

稍後在進行頒獎時，陳玉珍頒獎給「同名」的金沙防火宣導分隊隊員陳玉珍；據了解，這名宣導分隊員陳玉珍，加入金沙防火宣導隊已逾25年，她本來在開文具店，後來景氣不佳，就把文具店收起來，改當保母與照顧孫子，閒暇之餘就當消防志工；她說，因為她跟陳玉珍同名，每次在外面遇到立委陳玉珍，她都會很熱情跟她打招呼，讓她也很窩心。

金門縣消防局長呂英華表示，過去一年，消防局同仁、義消及志工等夥伴們的努力之下，在各方面皆屢獲佳績，2023年遠見雜誌公布全國縣市長施政滿意度調查中「消防與公共安全」獲得全國第二，「災害防救深耕第3期計畫」特優、績優救護人員團體金質獎、全國義消體技能交流活動火災搶救35歲以上組別全國第一、消防楷模、鳳凰獎、救護、防宣志工菁英獎及團體行政革新等獎項，獲得的榮譽不勝枚舉，也代表著全體消防、義消及志工全體努力的成果。

金門縣消防局今天舉辦第29屆消防節慶祝大會，金門縣立委陳玉珍（左二）頒獎給跟她同名的金沙防火宣導分隊員陳玉珍（右二）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天舉辦第29屆消防節慶祝大會，金門縣立委陳玉珍（左二）頒獎給跟她同名的金沙防火宣導分隊員陳玉珍（右二）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天舉辦第29屆消防節慶祝大會，金門縣副縣長李文良即使在縣庫財政困窘、資源有限，縣府依然大力推動消防業務，充實金門消防人力、裝備和器材。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天舉辦第29屆消防節慶祝大會，金門縣副縣長李文良即使在縣庫財政困窘、資源有限，縣府依然大力推動消防業務，充實金門消防人力、裝備和器材。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天舉辦第29屆消防節慶祝大會，金門縣議員蔡其雍（中）頒獎給獲獎的職義消人員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天舉辦第29屆消防節慶祝大會，金門縣議員蔡其雍（中）頒獎給獲獎的職義消人員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天舉辦第29屆消防節慶祝大會，金門縣立委陳玉珍（中）頒獎給支援的各部隊代表。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天舉辦第29屆消防節慶祝大會，金門縣立委陳玉珍（中）頒獎給支援的各部隊代表。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天舉辦第29屆消防節慶祝大會，金門縣副縣長李文良（中）頒獎給獲獎的義消人員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天舉辦第29屆消防節慶祝大會，金門縣副縣長李文良（中）頒獎給獲獎的義消人員。記者蔡家蓁／攝影

陳玉珍 金門 李文

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