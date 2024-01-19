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最強寒流來襲！陽明山下周若下雪可自行停班課？北市教育局給答案

國中實驗室才開門就冒黑煙 疑電線老舊起火引起

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和國中實驗室今天上午學生才開門準備上課就發現有黑煙冒出，新北市消防局出動多輛消防人車前往搶救，疑電線老舊起火引起，確實燃燒原因目前仍待火災調查科進一步調查釐清。

新北市消防局今天上午7時27分接獲報案，永和區永和國中位於4樓的生物實驗室冒出濃煙，消防局第七救災救護大隊永利分隊立即出動多輛消防車前往搶救，由於火警發生時段為學生上學時間，消防隊員迅速進行現場管控，並妥善疏散周圍學生，確保學生安全。

依據學校主任表示，實驗室內冒出黑煙，經查發現實驗室內儲存有酒精、乙醚、丙酮等易燃物質，消防隊員到場後，確認該教室已斷電，立即使用水線進行防護，成功避免火勢蔓延及危險物質外洩。

消防人員將火勢被控制在2平方公尺範圍內，並無人受傷，燃燒原因目前仍待火災調查科進一步調查釐清。第七大隊大隊長鄭向晃表示，這次校園火警事件憂關學校師生的防火逃生意識，將會持續進行各類型的消防安全宣導，加強自救防救觀念，確保民生命財產安全。

新北市永和國中實驗室今天上午發現有黑煙冒出，疑電線老舊起火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市永和國中實驗室今天上午發現有黑煙冒出，疑電線老舊起火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市永和國中實驗室今天上午發現有黑煙冒出，疑電線老舊起火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市永和國中實驗室今天上午發現有黑煙冒出，疑電線老舊起火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市永和國中實驗室今天上午發現有黑煙冒出，新北市消防局出動多輛消防人車前往搶救，疑電線老舊起火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市永和國中實驗室今天上午發現有黑煙冒出，新北市消防局出動多輛消防人車前往搶救，疑電線老舊起火引起。記者王長鼎／翻攝

永和

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