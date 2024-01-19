桃園電子廠火災演練 消防局出動2利器提升救災效率

桃園是座工業重鎮、高科技廠房林立，桃市消防局第一救災救護大隊為強化工廠及消防員的應變能力，今天在八德區和平路大湳分隊轄內新建大型的同欣電子工業公司，舉辦擬真的救災兵棋推演，除運用電動圓盤切割器進行通風排煙，也運用雲梯車高所救助將受困員工救出，提升救災效率與安全性，搶救演練過程相當逼真。

第一大隊長賴志忠表示，電子產業廠房屬於高火載量及高風險的場所，一旦發生火災，可能造成嚴重的人員傷亡及財損，因此，平時除了要事先針對各種可能的潛在因素，依內部人力及場所特性，採取適當預防管理對策，也要定期進行訓練，提高員工危機意識，強化自衛編組的應變能力，當災害來臨時，才能將損失降至最低。

大湳分隊長魏柏煜說明，救災兵棋推演的情境為同欣電子工業公司三樓作業區加熱烘乾設備故障起火，火勢迅速蔓延並造成多名員工受困，廠內自衛消防編組發現後，立即啟動初期滅火及避難引導、通報消防局；119據報迅速派遣大批救災救護車輛及人員趕抵，立刻展開佔據消防水源、部署水線、進行周界防護、侷限火勢、搜救受困人員、疏散周邊人群等救災作業。