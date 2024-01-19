快訊

最強寒流來襲！陽明山下周若下雪可自行停班課？北市教育局給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汽車過彎閃車不慎…..人車翻覆 女駕駛爬出脫困輕傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張姓女子今天下午開車經過新北市五股區民義路二段過彎處，疑為閃車不慎失控翻覆，她自行脫困爬出車外求援。新北市消防局獲報人車趕抵，檢視她僅右手疼痛，緊急送醫急救幸無大礙。肇事駕駛沒有酒駕，肇事原因待查。

據了解，張姓女子（48歲）今天下午1時22分左右，開車行經新北市五股區民義路二段89號前過彎處，疑似為了閃車不慎失控翻覆，她自行脫困爬出車外，打電話向警、消求援。

新北市消防局獲報，出動各式搶救車輛5車、消防員13人到場，經檢視張女意識清楚、右手疼痛，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。張女沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市消防局第二大隊提醒，民眾若發現車禍有人夾困，可於報案時一併告知受傷人數及傷勢，以利提供消防局派遣適合救援能量之車組。另外，傷患者在無立即危險情形下，避免移動患者，以免造成患者二次傷害。

新北市五股區民義路二段今天下午一輛汽車一位閃車不慎失控翻覆，所幸女駕駛沒有大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區民義路二段今天下午一輛汽車一位閃車不慎失控翻覆，所幸女駕駛沒有大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區民義路二段今天下午一輛汽車一位閃車不慎失控翻覆，所幸女駕駛沒有大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區民義路二段今天下午一輛汽車一位閃車不慎失控翻覆，所幸女駕駛沒有大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區民義路二段今天下午一輛汽車一位閃車不慎失控翻覆，所幸女駕駛沒有大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區民義路二段今天下午一輛汽車一位閃車不慎失控翻覆，所幸女駕駛沒有大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區民義路二段今天下午一輛汽車一位閃車不慎失控翻覆，所幸女駕駛沒有大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區民義路二段今天下午一輛汽車一位閃車不慎失控翻覆，所幸女駕駛沒有大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區民義路二段今天下午一輛汽車一位閃車不慎失控翻覆，所幸女駕駛沒有大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區民義路二段今天下午一輛汽車一位閃車不慎失控翻覆，所幸女駕駛沒有大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

患者 失控

延伸閱讀

交通裁決所與行政執行署合作 酒駕累犯拒繳罰款電動車遭查封

影／驚險！五股過彎兩車緊貼.... 貨車撞機車 母女摔地險遭輪壓

環狀線幸福站立體停車場預計5月啟用 將提供532個車位

男子6度酒駕4次入監 壽險差點遭解約才願繳18萬罰鍰

相關新聞

雙腳纏膠帶、關廁所…新北教保員不當管教 遭開罰8萬元、停聘1年

新北市永和區某幼兒園被爆出有教保員不當管教幼生，因幼生午睡時亂動，就用膠帶纏著雙腳，另一名幼生到上課時間仍在廁所未回教室...

彰化打火兄弟收到「變形金剛」 直呼最好的消防節禮物

國內已有多名消防員在火場搜救時殉職，掌握災害現場即時資訊格外重要，彰化縣消防局第二大隊今收到價值276萬元，號稱「變形金...

影／送貨車沒上鎖......車內財物偷光光 警鎖定追緝

林姓送貨車司機，這個月16日傍晚送貨至新北市泰山區明志路，他沒將車門上鎖，遭竊賊偷走車內財物，損失1500元。林口警方獲...

獨／高雄高中生騎車載同學釀1死1昏迷 家屬貼文追真相

高雄市2名高中生17日傍晚5點多，騎機車行經仁武區長庚醫院後方的公園路，不慎連人帶車摔車，其中1人送醫宣告不治，1人重傷...

影／新莊擎天府外有人被挾持？登山客急報警….防搶演練啦

新北市新莊區一名登山民眾今天上午路過新北市新莊區擎天府外，見一名女子被人持槍挾持，他焦急地撥打110報警「有人被挾持」。...

影／這款同鄉！假地下匯兌被識破還打人劫財

31歲的越南籍阮姓移工在網路刊登地下匯兌廣告，標榜手續費低、速度快等，等到同鄉上當，再假造匯款證明向對方收取款項，這次一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。