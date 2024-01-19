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汽車過彎閃車不慎…..人車翻覆 女駕駛爬出脫困輕傷
張姓女子今天下午開車經過新北市五股區民義路二段過彎處，疑為閃車不慎失控翻覆，她自行脫困爬出車外求援。新北市消防局獲報人車趕抵，檢視她僅右手疼痛，緊急送醫急救幸無大礙。肇事駕駛沒有酒駕，肇事原因待查。
據了解，張姓女子（48歲）今天下午1時22分左右，開車行經新北市五股區民義路二段89號前過彎處，疑似為了閃車不慎失控翻覆，她自行脫困爬出車外，打電話向警、消求援。
新北市消防局獲報，出動各式搶救車輛5車、消防員13人到場，經檢視張女意識清楚、右手疼痛，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。張女沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
新北市消防局第二大隊提醒，民眾若發現車禍有人夾困，可於報案時一併告知受傷人數及傷勢，以利提供消防局派遣適合救援能量之車組。另外，傷患者在無立即危險情形下，避免移動患者，以免造成患者二次傷害。
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