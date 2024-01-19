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獨／高雄高中生騎車載同學釀1死1昏迷 家屬貼文追真相

聯合報／ 記者石秀華古和純／高雄即時報導

高雄市2名高中生17日傍晚5點多，騎機車行經仁武區長庚醫院後方的公園路，不慎連人帶車摔車，其中1人送醫宣告不治，1人重傷昏迷；據了解，該起車禍疑自撞肇禍，但家屬懷疑有他車追撞於網路貼文，熱心網友轉貼文，協助徵求當時過往車輛的行車記錄器，盼找出真相。

據了解，該起車禍發生在17日傍晚5點多，當時兩名共乘機車的高中生，行經仁武區長庚醫院後方的公園路，不慎摔車，後座的高中生遭拋飛後，送醫宣告不治，騎車的高中生也因傷重昏迷，被送醫治療。

死亡的高中生家屬，在網路貼文後，有熱心網友轉載PTT高雄板，以「高雄長庚行車記錄器」為題，指在FB上看到這個訊息，感覺情況嚴重，年關將近，希望放上來能幫到他們。

貼文內容並指，跪求1月17日傍晚五點多，有行經高雄長庚醫院後面，公園路上的用路人，希望有目擊證人或提供行車記錄器的善心人士，因為家裡小朋友讓同學載，被肇事逃逸，一死一昏迷。

記者向死亡的高中生家屬求證，家屬指，有調到監視畫面，看到疑似自撞，但懷疑是遭他車追逐或擦撞所致，因此希望徵求他車行車記錄器，找出真相。

家屬指，兒子放學後，當時被同學騎車搭載，不知為何會發生車禍，兒子因車禍往生，現在心情很亂，不願多說。

高雄市2名高中生17日傍晚5點多，騎機車行經仁武區長庚醫院後方的公園路，不慎連人帶車摔車，其中1人送醫宣告不治，1人重傷昏迷，圖為出事的機車，車牌扭曲變形。圖／取自網路PTT
高雄市2名高中生17日傍晚5點多，騎機車行經仁武區長庚醫院後方的公園路，不慎連人帶車摔車，其中1人送醫宣告不治，1人重傷昏迷，圖為出事的機車，車牌扭曲變形。圖／取自網路PTT
高雄市2名高中生17日傍晚5點多，騎機車行經仁武區長庚醫院後方的公園路，不慎連人帶車摔車，其中1人送醫宣告不治，1人重傷昏迷，機車上還有學生外套。圖／取自網路PTT
高雄市2名高中生17日傍晚5點多，騎機車行經仁武區長庚醫院後方的公園路，不慎連人帶車摔車，其中1人送醫宣告不治，1人重傷昏迷，機車上還有學生外套。圖／取自網路PTT

行車記錄器 長庚 車禍

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