現役軍人酒駕遭警攔查逃逸自撞路樹 車內還發現K他命

花蓮一名24歲曾姓軍人今天凌晨涉嫌酒後駕車搭載友人，因轉彎未打方向燈遭巡邏員警攔查，曾男加速逃逸自撞路樹，造成後座乘客受傷。曾男酒測值0.21毫克，被依公共危險罪嫌函送，警方另在車上找到一包K他命，陳姓女乘客坦承持有毒品，也被送辦。

花蓮警分局豐川派出所員警今天清晨3時許巡邏時，在花蓮市國聯3路及國聯5路口，發現一輛小客車未依規定使用方向燈，趨前攔停，小客車竟加速逃逸，自撞路樹後停下。

警方上前發現，車上共有4人，後座劉姓乘客臉部挫傷，送醫治療後沒有大礙，其餘3人沒有大恙。

警方查出，曾姓駕駛為現役軍人，經檢測，曾男酒測值達0.21毫克，請示檢方後，依公共危險罪嫌函辦。

此外，警方在副駕駛座附近發現一小包重約0.2公克的K他命，坐在副駕駛座的24歲陳姓女子坦承為她所有，警方一併依毒品危害防制條例函送地檢署偵辦。

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