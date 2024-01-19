勇闖火場搶救受困民眾 台南119消防節今表揚29名績優人員
119消防節，台南市消防局今舉辦「向城市英雄說出心裡話」及績優消防人員頒獎活動，市長黃偉哲感謝消防人員全年的辛勞及付出，並頒獎表揚29位績優消防及義消人員。「感謝消防弟兄，有您真好」各消防分隊都湧入許多民眾留言，鼓勵消防人員為這座城市的付出。
消防局長李明峯說，今年119消防節採有別於以往辦理大型活動的方式，以溫馨且體恤消防員為出發點，辦理「向城市英雄說出心裡話」活動，各消防分隊都湧入許多民眾至消防隊留言鼓勵消防人員，備感窩心。
今年績優消防人員計有火災預防科安全管理股技士鄭仁宗、災害管理科減災規劃股科員楊家宗、民力運用科訓練協勤股科員陳春男、火災調查科火災調查股科員林宗毅、災害搶救科火災搶救股書記黃雅敏、後壁分隊隊員蔡啟川、麻豆分隊隊員王一丞、西港分隊隊員吳宗翰、善化分隊隊員黃國瑋、復興分隊隊員陳柏榮、和緯分隊隊員林恒毅、東門分隊隊員郭正宇、特搜大隊特搜分隊隊員陳冠廷等13人。
其中，東門分隊隊員郭正宇於去年8月底在南區大同路段住宅火警，消防車到達時火勢猛烈，他立即從鄰戶入內搶救，從火場救出受困女子。此時，火勢已擴大延燒，他再度進入火場，在鄰戶3樓屋頂處尋獲待救母子，隨即使用共生面罩將2人從火場救出。
另績優義消人員則有新營救護分隊隊員杜忠洋、東原分隊副小隊長鄭達發、麻豆分隊分隊長郭宏政、玉井分隊分隊長陳仕鵬、佳里分隊副分隊長楊明杰、學甲分隊副小隊長郭宇哲、善化分隊助理幹事蘇宗成、善化救護分隊小隊長陳麗娟、復興分隊隊員謝明君、文賢分隊副小隊長李惠信
、和緯中隊助理幹事柳坤霖、安和中隊幹事陳建仁、第七大隊大隊總幹事吳維哲、德興中隊小隊長陳榮峰、通訊中隊中隊長謝坤清、婦女中隊幹事汪憶君等16人。
同時，頒獎給杉木藝術團隊創辦人劉亭彣及藝術家Gabriel Rodrigo Andrade，感謝團隊至崇善分隊打造巨型壁畫「守護」，突顯消防員勇敢迎接挑戰的精神。
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