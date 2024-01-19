快訊

台中麥當勞驚傳命案…上周剛簽字離婚 家暴男疑殺死前妻畏罪輕生送醫不治

第三次世界大戰若爆發「哪裡最安全」？ 英媒盤點這12個國家

遭傅崐萁質疑2年後「選務院務難兼顧」 江啟臣回應了

勇闖火場搶救受困民眾 台南119消防節今表揚29名績優人員

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

119消防節，台南市消防局今舉辦「向城市英雄說出心裡話」及績優消防人員頒獎活動，市長黃偉哲感謝消防人員全年的辛勞及付出，並頒獎表揚29位績優消防及義消人員。「感謝消防弟兄，有您真好」各消防分隊都湧入許多民眾留言，鼓勵消防人員為這座城市的付出。

消防局長李明峯說，今年119消防節採有別於以往辦理大型活動的方式，以溫馨且體恤消防員為出發點，辦理「向城市英雄說出心裡話」活動，各消防分隊都湧入許多民眾至消防隊留言鼓勵消防人員，備感窩心。

今年績優消防人員計有火災預防科安全管理股技士鄭仁宗、災害管理科減災規劃股科員楊家宗、民力運用科訓練協勤股科員陳春男、火災調查科火災調查股科員林宗毅、災害搶救科火災搶救股書記黃雅敏、後壁分隊隊員蔡啟川、麻豆分隊隊員王一丞、西港分隊隊員吳宗翰、善化分隊隊員黃國瑋、復興分隊隊員陳柏榮、和緯分隊隊員林恒毅、東門分隊隊員郭正宇、特搜大隊特搜分隊隊員陳冠廷等13人。

其中，東門分隊隊員郭正宇於去年8月底在南區大同路段住宅火警，消防車到達時火勢猛烈，他立即從鄰戶入內搶救，從火場救出受困女子。此時，火勢已擴大延燒，他再度進入火場，在鄰戶3樓屋頂處尋獲待救母子，隨即使用共生面罩將2人從火場救出。

另績優義消人員則有新營救護分隊隊員杜忠洋、東原分隊副小隊長鄭達發、麻豆分隊分隊長郭宏政、玉井分隊分隊長陳仕鵬、佳里分隊副分隊長楊明杰、學甲分隊副小隊長郭宇哲、善化分隊助理幹事蘇宗成、善化救護分隊小隊長陳麗娟、復興分隊隊員謝明君、文賢分隊副小隊長李惠信

、和緯中隊助理幹事柳坤霖、安和中隊幹事陳建仁、第七大隊大隊總幹事吳維哲、德興中隊小隊長陳榮峰、通訊中隊中隊長謝坤清、婦女中隊幹事汪憶君等16人。

同時，頒獎給杉木藝術團隊創辦人劉亭彣及藝術家Gabriel Rodrigo Andrade，感謝團隊至崇善分隊打造巨型壁畫「守護」，突顯消防員勇敢迎接挑戰的精神。

台南市長黃偉哲感謝消防人員全年的辛勞及付出，並頒獎表揚29位績優消防及義消人員。圖／讀者提供
台南市長黃偉哲感謝消防人員全年的辛勞及付出，並頒獎表揚29位績優消防及義消人員。圖／讀者提供
市長黃偉哲也頒獎給杉木藝術團隊創辦人劉亭彣及藝術家Gabriel Rodrigo Andrade，感謝團隊至崇善分隊打造巨型壁畫「守護」。圖／讀者提供
市長黃偉哲也頒獎給杉木藝術團隊創辦人劉亭彣及藝術家Gabriel Rodrigo Andrade，感謝團隊至崇善分隊打造巨型壁畫「守護」。圖／讀者提供

火災 消防員 團隊

延伸閱讀

斥資2億元 花蓮防救災教育訓練中心啟用強化救災量能

高鐵消防分隊今落成啟用 全台僅4輛70公尺雲梯車進駐

每日千通！119話務量高 陳其邁盼消防派遣系統更Smart

119消防節捐出250cc熱血 新竹市消防局免費請吃火鍋

相關新聞

國1南369.9K瑞隆路段6車連環撞 遊覽車上16人嚇壞

國道一號南向369.9公里（瑞隆路段）今天上午9時5分許正逢上班尖峰時段，6輛車疑未保持安全距離，發生追撞事故，所幸僅造...

宜蘭三星死亡車禍影像曝光 死者是連任8屆老村長

宜蘭三星鄉今上午發生死亡車禍，上午8時58分許雙和一路與人和六路口，1輛砂石車與1輛自小客車相撞，自小客車駕駛是82歲的...

影／驚險！五股過彎兩車緊貼.... 貨車撞機車 母女摔地險遭輪壓

林姓男子昨天下午開著一輛貨車，不慎在新北市五股區中興路三段永安橋下與蔡女所騎乘機車發生擦撞。蔡女與後方乘客跌摔在地，肢體...

勇闖火場搶救受困民眾 台南119消防節今表揚29名績優人員

119消防節，台南市消防局今舉辦「向城市英雄說出心裡話」及績優消防人員頒獎活動，市長黃偉哲感謝消防人員全年的辛勞及付出，...

他開新車欠繳3萬罰單被定位 怕被扣車一次繳清

基隆市一名男子今天開著一輛僅2年多的豐田「Corolla Sport」車輛，停在仁三路停車格，倒在車上呼呼大睡，但因欠繳...

投資獲利千萬現今看的到吃不到 再交百萬才能取款

1名77歲李姓男子日前想將投資當沖的獲利1000多萬領出，竟被要求再交100多萬的「投資分成」，已投入700多萬的他驚覺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。