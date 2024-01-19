投資獲利千萬現今看的到吃不到 再交百萬才能取款
1名77歲李姓男子日前想將投資當沖的獲利1000多萬領出，竟被要求再交100多萬的「投資分成」，已投入700多萬的他驚覺有異，趕緊向警方報案，李男與21歲的顏姓車手相約再取款時，被一旁埋伏警方一舉逮獲，現場查扣作案用的手機1支、印章1顆及偽造的「日暉投資股份有限公司」識別證和收據等證物，警詢後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方調查發現，李男過去被郵局行員攔阻大額匯款，但還是被詐騙集團派出的車手騙走700多萬。且詐騙集團是冒用合法設立的「日暉投資股份有限公司」名義行騙，誆稱聽話操作當沖，短時間可獲高報酬，而且保證獲利且零風險。詐騙集團還做出逼真的投資APP，警方一看詐騙集團假冒的「日暉APP」內還顯示李男獲利千萬，讓他信以為真可以賺錢。
警方說，後來李男想領出獲利竟還要再交錢，驚覺被騙立刻報案，警方隨即制定縝密查緝計畫，在18日下午2時許，到李男龍岡路三段住家內、外埋伏，布下天羅地網，趁詐顏男到李男家中取款之際當場逮捕，現場查扣作案用的手機1支、印章1顆及偽造的「日暉投資股份有限公司」識別證和收據等證物，警詢後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
中壢警方呼籲大眾，本案詐欺集團冒用「日暉投資股份有限公司」的名義行騙，倘若民眾有加入相關群組，或安裝「日暉APP」，很有可能也是遭詐騙，請盡速報案。民眾千萬不要輕信網路上任何投資廣告，一定要抱持「零信任」的態度，更不要加入來路不明的LINE飆股群組，同時也要多留意家中成員，是否有異常的金錢投資及匯款等舉動，歡迎民眾隨時向警方反映，或撥打165專線諮詢。
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