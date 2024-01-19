影／上周才簽字離婚…台中家暴男疑車內持刀砍殺前妻 麥當勞員工嚇傻

台中市南屯區五權西路麥當勞後方停車場驚傳命案，員工今下午發現1輛白色小客車內1男1女全身是血，女子明顯死亡，警方查出戚姓男子疑似持刀砍殺陳姓前妻，2人上周才簽字離婚，昨還因家暴官司到法院開庭。由於戚男頸部有刀傷，警不排除他畏罪自殺。

台中第4分局調查，戚男（67歲）和陳女（55歲）上周才簽字離婚，今天上午開車來麥當勞因車停許久，麥當勞員工查看才驚覺2人在車內全身是血嚇的報案。

警方查，當時陳女坐在駕駛座上，包括臉部、側頸有多處刀傷，已經明顯死亡，戚男則在右前座的脖子也有刀傷，當時意識模糊，送醫搶救中。

因現場命案警方拉起封鎖線，查扣到1把水果刀疑似凶刀。

警方說，戚、陳有家暴官司，昨天才到法院開庭，今天上午8點多就開車從麥當勞得來速進入後方停車場，現場得來速車道也因此封鎖中。

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